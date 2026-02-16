Asl4, Mazzini, inaugurate la Admission room e la Discharge room

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:È stata inaugurata oggi, all’ospedale Mazzini, la nuova area dedicata alla gestione dei ricoveri e delle dimissioni, con l’attivazione della Admission room e della Discharge room. Con questa innovazione organizzativa, la Asl di Teramo diventa la prima in Abruzzo ad adottare un’area dedicata alla gestione dei flussi ospedalieri, in linea con la delibera regionale sul contrasto al sovraffollamento – riporta testualmente l’articolo online. A tenere a battesimo la nuova struttura, accanto al direttore generale Maurizio Di Giosia, a quello amministrativo Franco Santarelli e sanitario Maurizio Brucchi, l’assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, il presidente della V Commissione in Consiglio regionale Paolo Gatti, la segretaria della Commissione Marilena Rossi e una folta rappresentanza del personale Asl. L’area, situata nell’ala B del terzo piano del primo lotto del presidio ospedaliero, dispone di 12 posti letto modulabili ed è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 16. L’Admission room accoglie temporaneamente i pazienti del Pronto soccorso con ricovero già definito, clinicamente stabili e con iter diagnostico concluso, in attesa del posto letto nel reparto di destinazione – La responsabilità clinica è in capo all’unità operativa di ricovero – riporta testualmente l’articolo online. La Discharge room è dedicata ai pazienti formalmente dimessi dalle diverse unità operative, in attesa di rientro al domicilio o trasferimento in strutture territoriali – È rivolta a pazienti vigili e autonomi nella gestione della terapia – si legge sul sito web ufficiale. La gestione quotidiana dell’area è affidata a un infermiere e a un operatore socio-sanitario, con il coordinamento organizzativo del bed manager. L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di azioni per il contrasto al sovraffollamento e sarà estesa dal primo marzo anche agli altri tre ospedali della provincia, con lo stesso modello organizzativo – riporta testualmente l’articolo online. Questa organizzazione consente di ottimizzare l’uso delle risorse ospedaliere, ridurre i tempi di attesa e alleggerire concretamente la pressione sul Pronto soccorso e sulle altre unità operative, garantendo maggiore sicurezza e comfort per i pazienti e migliori condizioni operative per il personale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Di Giosia ha sottolineato il valore strategico dell’intervento: “Il Pronto soccorso è il cuore pulsante della nostra assistenza d’emergenza – si legge sul sito web ufficiale. Sappiamo bene quanto il sovraffollamento possa incidere sulla qualità delle cure, sulle condizioni di lavoro dei professionisti e sull’esperienza dei pazienti e delle loro famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo, da tempo, la Asl di Teramo ha scelto di affrontare il problema in modo strutturato e sistemico, non con interventi isolati ma attraverso una strategia organica – viene evidenziato sul sito web. Oggi non celebriamo solo l’apertura di una nuova area: celebriamo un modo diverso, più moderno e umano di prendersi cura delle persone”. “Questa mattina celebriamo un momento davvero importante – si apprende dalla nota stampa. È la prima volta che, dopo l’approvazione del piano sul sovraffollamento, arrivo a inaugurare una struttura del genere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Riorganizzare significa aumentare spazi, attrezzature e personale, ed è quello che stiamo facendo – recita il testo pubblicato online. La nostra rete di emergenza-urgenza è tra le migliori: l’Abruzzo è l’unica regione in Italia in cui questa rete è stata approvata come legge dal Consiglio regionale – si apprende dalla nota stampa. Dove emergono criticità, la rete sarà rivista e ascolterà il territorio – Prestare questa attenzione significa salvare vite – si apprende dalla nota stampa. In sanità i numeri devono tradursi in assistenza appropriata – viene evidenziato sul sito web. La rete è pensata proprio per questo, per garantire un’assistenza omogenea e di qualità su tutto il territorio regionale”, ha dichiarato Verì “Nel 2025 si sono registrati circa 45.500 accessi ai quattro Pronto soccorso della Asl di Teramo, pari a oltre un terzo della popolazione provinciale, con un tasso di ricovero inferiore al 15%. Il Pronto soccorso è un servizio non programmabile negli accessi e il sovraffollamento non è un problema esclusivo del Pronto soccorso, ma dell’intero sistema ospedale-territorio – recita il testo pubblicato online. Per questo abbiamo agito sulle criticità in entrata, di processo e di uscita dei pazienti dal Pronto soccorso, adottando strumenti e sevizi innovativi e tra questi, oggi, l’Admission e la Discharge Room, per rendere più efficiente il percorso assistenziale e mettere sempre il paziente al centro”, ha commentato Anna Rita Gabriele, direttore del Pronto soccorso e del Dipartimento di emergenza e urgenza – viene evidenziato sul sito web. VIDEO Ufficio stampa ASL TERAMO 16.2.2026

