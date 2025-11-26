Asl4, Mazzini, innovativo  intervento su tumore polmonare

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Sinergia fra le unità di Chirurgia toracica e Plastica-ricostruttiva Portato a termine con successo un intervento di straordinaria complessità su una patologia neoplastica polmonare all’ospedale “Mazzini” di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Le équipe della Uoc di Chirurgia Toracica e della Uosd di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva guidate rispettivamente da Duilio Divisi e da Guido Torresini hanno eseguito un’articolata procedura di demolizione e ricostruzione della parete toracica in un paziente affetto da tumore polmonare infiltrante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Si tratta di un uomo di 67 anni, residente nella provincia dell’Aquila, colpito da un voluminoso tumore polmonare sinistro che aveva infiltrato strutture ossee e muscolari della parete toracica fino a raggiungere la cute – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo un percorso di chemioterapia e immunoterapia neoadiuvante, effettuato per ridurre la massa e rendere possibile la chirurgia, il paziente è stato sottoposto a una complessa procedura operatoria – si legge sul sito web ufficiale. Il trattamento chirurgico ha previsto la rimozione del tumore mediante lobectomia polmonare inferiore sinistra, la demolizione della porzione di parete toracica infiltrata, con asportazione delle strutture coinvolte (coste, muscoli e cute), e la successiva ricostruzione parietale attraverso il posizionamento di una protesi biologica ADM (Acellular Dermal Matrix) nella sede priva delle costole – A completamento della riparazione è stato effettuato il trasferimento di un lembo muscolo-cutaneo destro, utilizzando il muscolo gran dorsale controlaterale, così da ricostituire l’integrità anatomica e funzionale della parete toracica – si apprende dal portale web ufficiale. A distanza di tre mesi dall’intervento, il paziente gode di buona salute ed è libero da malattia – La Tac post-operatoria evidenzia la piena integrazione della protesi con le strutture osteo-muscolari, confermando il completamento del processo di riparazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La prestazione ad alta specializzazione ha permesso di eradicare del tutto il tumore e di ripristinare un’adeguata qualità di vita, con un risultato ottimale sotto il profilo funzionale ed estetico – «Un intervento innovativo per l’impiego della protesi, ma soprattutto ad elevata complessità perché affianca alla componente oncologica quella ricostruttiva – viene evidenziato sul sito web. Un risultato che restituisce al paziente qualità di vita e un’ottima funzionalità, e che conferma la capacità della nostra Asl di mettere in campo competenze multidisciplinari e tecnologie avanzate, rimanendo al passo con i tempi e sempre attenta ai bisogni dei cittadini», commenta il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 26.11.2025

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it