Asl4, Mazzini, la squadra di calcio Teramo 1913 dona uova di cioccolato in Pediatria

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Questa mattina una nutrita delegazione della squadra di calcio “Città di Teramo 1913”, come da tradizione in occasione delle festività, ha visitato i piccoli degenti del reparto di pediatria del Mazzini – precisa il comunicato. La delegazione – accolta dal direttore della Uoc Antonio Sisto e dal personale – ha distribuito uova con il brand della squadra, augurando buona Pasqua ai bambini ricoverati – precisa la nota online. Il nutrito gruppo della squadra, con a capo il presidente Filippo Di Antonio, il direttore generale Antonio Paoluzzi, quello sportivo Paolo D’Ercole e il club manager Ivan Speranza, era composto anche dai calciatori Federico Angiulli, Francesco Esposito e Ivan Baumwollspinner. Sisto, a nome anche della direzione strategica della Asl, ha ringraziato per la donazione –

