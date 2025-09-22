Asl4, Mazzini, procedura innovativa per il trattamento di aneurismi renali

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Eseguito all’ospedale di Teramo un intervento innovativo sugli aneurismi renali – precisa il comunicato. Una tecnica finora ampiamente utilizzata sugli aneurismi cerebrali è stata applicata con successo nella Uoc di Radiologia interventistica per il trattamento di aneurismi dell’arteria del rene su un paziente con lieve insufficienza renale – L’uomo, 73 anni, residente nella provincia di Teramo, presentava aneurismi multipli dell’arteria renale destra di circa 13 e 22 millimetri, che l’Angio-TC ha evidenziato in aumento di volume, associati a lieve insufficienza renale, condizione clinica che ha reso inadatto l’intervento chirurgico tradizionale con clampaggio dell’arteria lobare renale, per il rischio di peggioramento dell’insufficienza renale preesistente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per garantire sicurezza ed efficacia, l’équipe medica di Radiologia interventistica, diretta da Pietro Filauri, ha scelto un approccio endovascolare mini-invasivo, eseguito per via percutanea senza incisioni chirurgiche, che ha permesso di trattare l’intero albero arterioso renale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La procedura ha previsto il posizionamento di stent a maglie strettissime, i cosiddetti “flow diverter”, progettati per deviare il flusso sanguigno all’interno dell’arteria, escludendo gli aneurismi dal circolo e preservando la perfusione del parenchima renale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo approccio favorisce un rimodellamento graduale del vaso e la chiusura spontanea degli aneurismi – precisa il comunicato. A sei mesi dall’intervento, il follow-up angiografico ha confermato il rimodellamento completo dell’arteria, la chiusura degli aneurismi e la stabilità della funzione renale, confermando l’affidabilità e la riuscita della procedura – si legge sul sito web ufficiale. Questa esperienza dimostra come tecnologie nate per il trattamento cerebrale possano essere adattate con successo ad altri distretti vascolari, offrendo soluzioni sicure, meno invasive e innovative per pazienti con condizioni cliniche complesse – si apprende dalla nota stampa. Ufficio stampa ASL TERAMO 22.9.2025

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it