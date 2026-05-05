Asl4, Mazzini, rinnovata la “stanza rosa” per le vittime di violenza

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:La “stanza rosa” del Pronto soccorso si rinnova: nuovi arredi per rafforzare uno spazio dedicato all’accoglienza e alla tutela delle vittime di violenza, donati da Soroptimist Club Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Attiva dal 2022 all’ospedale di Teramo, la stanza rosa è un ambiente protetto all’interno del Pronto soccorso, destinato ad accogliere donne, minori, anziani e persone con disabilità vittime di violenza – viene evidenziato sul sito web. Da allora gli accessi complessivi sono stati 317. La persona viene accolta in un ambiente protetto, dove è disponibile tutto il materiale necessario per le terapie e le analisi – precisa la nota online. È garantito il supporto da parte di tutti i professionisti coinvolti, nel rispetto della massima privacy e limitando, per quanto possibile, gli spostamenti tra i diversi settori – La “stanza rosa” rientra nel Percorso rosa della Asl di Teramo _ la cui referente è la direttrice del Pronto soccorso, Anna Rita Gabriele _ modello organizzativo dedicato alla presa in carico delle vittime di violenza e al coordinamento tra sanità, servizi territoriali, centri antiviolenza, forze dell’ordine e autorità giudiziaria – viene evidenziato sul sito web. Nei giorni scorsi si è svolta la cerimonia di consegna dei nuovi arredi alla presenza di rappresentanti istituzionali e del Soroptimist Club Teramo, con la presidente Arianna Fasulo – recita il testo pubblicato online. All’iniziativa ha preso parte anche una delegazione turca del Soroptimist che ha espresso apprezzamento per il progetto – “La violenza di genere rappresenta una grave emergenza sanitaria e sociale – si apprende dalla nota stampa. La Asl di Teramo è da sempre attenta e sensibile a questo tema, ed è impegnata nel rafforzare percorsi concreti di accoglienza, protezione e presa in carico delle vittime – si apprende dalla nota stampa. La stanza rosa nasce proprio con questo obiettivo: offrire un luogo sicuro, riservato e un’assistenza qualificata a chi vive situazioni di violenza, all’interno di un percorso strutturato e integrato”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia nel ringraziare l’associazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La stanza rosa rappresenta un impegno concreto nella promozione dell’ascolto e nella protezione delle persone più vulnerabili – Per questo Soroptimist Club di Teramo ha fortemente sostenuto la riqualificazione di questo spazio”, ha sottolineato Fasulo, “Il progetto, avviato durante la presidenza di Eva Guardiani e concluso sotto l’attuale presidenza, è stato reso possibile grazie a una raccolta fondi attraverso lo spettacolo ‘Cena con il delitto’ edizione 2025. Presenti fra gli altri Lucia Taormina, presidente nazionale del Soroptimist International e, accanto al direttore Di Giosia, Anna Rita Gabriele, animo sensibile e colonna portante del Pronto soccorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Un ringraziamento particolare anche alla Banca di credito cooperativo di Basciano, rappresentata dal presidente Carlo Di Camillo per il fondamentale contributo e la sensibilità dimostrata”. “Questo nuovo allestimento della stanza rosa garantisce un ambiente ottimale, più ampio e accogliente, pensato anche per i minori – precisa il comunicato. Uno spazio importante, visto che da novembre 2022 ad oggi ha accolto 252 donne di età superiore ai 16 anni, 47 minori di sesso femminile e 18 minori di sesso maschile, tutti di età inferiore a 16 anni – precisa la nota online. Ringrazio di cuore il Soroptimist, la sua presidente e per la collaborazione stretta in particolare Eva Guardiani, Tiziana Di Sante e Ombretta Natali”, ha commentato Anna Rita Gabriele – si apprende dalla nota stampa. VIDEO Ufficio stampa ASL TERAMO 5.5.2026

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it