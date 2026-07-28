Asl4, Nefrologia e dialisi, in pensione Luigi Amoroso

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La Asl di Teramo ringrazia Luigi Amoroso per la professionalità e l’impegno con cui ha svolto il proprio servizio all’interno dell’ospedale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa mattina, nel corso di una cerimonia nella sala convegni del “Mazzini”, il direttore generale Maurizio Di Giosia, insieme a quello amministrativo Franco Santarelli e a quello sanitario Francesco Delle Monache, ha rivolto un sentito ringraziamento al direttore della Uoc di Nefrologia e Dialisi, che dal 1° agosto sarà in pensione, consegnandogli un vaso di Castelli come segno di stima per il lavoro svolto – recita il testo pubblicato online. Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Nefrologia all’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti, ha svolto attività clinica, di ricerca e didattica in Italia e all’estero – recita il testo pubblicato online. Dopo aver ricoperto incarichi di responsabilità nella Asl di Chieti è entrato nella Asl di Teramo nel 2017 come dirigente medico nefrologo e dal novembre 2019 dirige la Uoc di Nefrologia e Dialisi – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso della sua attività si è occupato di tutte le patologie nefrologiche acute e croniche, ha inoltre sviluppato il programma di dialisi domiciliare, promuovendo collaborazioni con altre aziende sanitarie a livello nazionale – si apprende dalla nota stampa. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e quest’anno ha ricevuto il premio Medicina Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Il dottor Amoroso ha rappresentato una figura di riferimento per la nostra azienda, distinguendosi per competenza, professionalità e dedizione – si apprende dalla nota stampa. A lui va il ringraziamento sincero della Asl per il lavoro svolto e l’augurio di una pensione serena e ricca di soddisfazioni”, ha dichiarato Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. A salutare Amoroso, con diversi attestati di stima e di affetto, fra gli altri, tutto il personale dell’unità operativa e una rappresentanza dell’Aido – recita il testo pubblicato online. Ufficio stampa ASL TERAMO 28.7.2026

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it