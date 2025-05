Asl4, Open day cardiovascolare, a Sant’Omero individuate 20 donne a rischio

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Grande successo dell’Open day dedicato alla prevenzione cardiovascolare nei due ospedali Bollino Rosa della Asl di Teramo, al “Mazzini” e al “Val Vibrata”. Ieri sono stati proposti con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione: dagli esami strumentali, a colloqui, info point e distribuzione di materiale informativo – aggiunge testualmente l’articolo online. In particolare all’ospedale di Teramo ci si è potuti sottoporre a ecografia dell’aorta addominale eseguita dagli specialisti della Chirurgia vascolare, mentre a Sant’Omero si è svolto un reclutamento di pazienti a medio ed alto rischio attraverso questionari e brochure informative – si apprende dalla nota stampa. Al “Val Vibrata” oltre alla divulgazione di materiale informativo circa le misure da adottare per la prevenzione cardiovascolare nella donna, soprattutto in un’età particolarmente delicata come quella della menopausa e della post menopausa, si sono svolti colloqui informativi e sono stati somministrati questionari per la raccolta anamnestica in modo da selezionare le donne a medio e elevato rischio cardiovascolare che verranno sottoposte nel prossimo mese di giugno ad una visita cardiologica ed elettrocardiogramma in una giornata a loro dedicata, negli ambulatori al terzo piano della Uosd di Cardiologia di Sant’Omero – riporta testualmente l’articolo online. Sono state intervistate 35 donne, età media 57 anni, 20 delle quali hanno mostrato un profilo di rischio cardiovascolare elevato o molto elevato (secondo le indicazioni delle più recenti linee guida internazionali) che verranno contattate nei prossimi giorni per una visita cardiologica ed Ecg nella mattinata a loro dedicata – si apprende dal portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 28.5.2025

