Asl4, Open day delle ecografie alle carotidi, ha aderito il 99% dei pazienti

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Ottimo il bilancio dell’open day della Asl di Teramo, dedicato alla diagnostica ecografica delle carotidi – precisa il comunicato. Sabato e domenica scorsi ha aderito il 98,83 % dei pazienti convocati nei quattro ospedali, nel centro radiologico di Montorio e nel nucleo di cure primarie di Mosciano – riporta testualmente l’articolo online. Gli ultimi esami proseguiranno anche nella giornata di oggi – precisa la nota online. Pienamente confermata la previsione dell’abbattimento della lista di attesa del 30%. Per fissare i 426 appuntamenti previsti, l’Ufficio recall della Uosd Cup aziendale e monitoraggio liste di attesa ha contattato 1.1.60 persone in lista di attesa per l’ecocolordoppler dei tronchi sovraortici – aggiunge la nota pubblicata. Di queste, circa 500 hanno declinato l’invito perché non volevano più eseguire l’esame o l’avevano già fatto altrove – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quindi l’effetto positivo è stato anche quello di “pulire” la lista – si legge sul sito web ufficiale. Altri, infine, non hanno voluto anticipare l’appuntamento – recita il testo pubblicato online. “Un gran risultato”, commenta il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, “che ci induce a replicare l’iniziativa lanciata dalla Regione anche a novembre, per altre specialistiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ d’obbligo ringraziare i medici che hanno reso possibile questo open day dedicato alla diagnostica ecografica delle carotidi, lavorando in regime istituzionale, a partire da quelli dalla Chirurgia vascolare, delle Medicine, delle Radiologie, delle Cardiologie, fino al territorio con i medici delle Uccp. Hanno dato un contributo determinante allo smaltimento di una delle liste di attesa maggiormente critiche, liberando nel contempo nuovi posti per lo svolgimento di questo esame, importante perché legato alla prevenzione di patologie importanti come ictus e ischemie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tutto il personale coinvolto nell’iniziativa, sanitario e amministrativo, ha dato un grande esempio di attaccamento all’azienda e di abnegazione volta al miglioramento delle prestazioni offerte alla popolazione”. Ufficio stampa ASL TERAMO 27.10.2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it