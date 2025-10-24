Asl4, Open day, domani e domenica saranno eseguite 426 ecografie alle carotidi

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Domani e domenica si terrà un open day dedicato alla diagnostica ecografica delle carotidi – precisa la nota online. E’ infatti questa una delle prestazioni per cui la domanda è altissima in quanto esame correlato a patologie molto diffuse come ictus e ischemie – si apprende dalla nota stampa. I medici della Asl di Teramo svolgeranno l’ecocolordoppler dei tronchi sovraortici in regime istituzionale: partecipano tutti gli specialisti che si occupano di tale diagnostica, a partire dalla Chirurgia vascolare, le Medicine, le Radiologie, le cardiologie, fino al territorio con i medici delle Uccp. Si prevede l’effettuazione di 426 esami nei due giorni di open day che, mattina e pomeriggio, coinvolgeranno tutti e quattro gli ospedali, il centro radiologico di Montorio e il Nucleo cure primarie di Mosciano – recita il testo pubblicato online. L’arruolamento dei pazienti avviene secondo i criteri previsti dalla normativa: secondo l’ordine cronologico di prenotazione oltre che la classe di priorità, attingendo dunque dalle liste di attesa già esistenti. L’Ufficio recall della Uosd Cup aziendale e monitoraggio liste di attesa diretta da Gianni Di Giacomantonio ha prenotato il 100 % degli slot disponibili – “Oggi è in corso un’ulteriore azione di reminding, al fine della relativa conferma dell’appuntamento – recita il testo pubblicato online. All’open day non c’è possibilità di accesso diretto dei pazienti in quanto si seguono regole precise dettate dalla normativa vigente in materia di liste di attesa – L’attività svolta in questi due giorni comporterà un notevole beneficio, in quanto libererà nuovi posti per lo svolgimento di questo esame”, spiega il direttore sanitario Maurizio Brucchi – precisa il comunicato. “Con questo open day”, commenta il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, “la lista di attesa per la specifica prestazione è stata ridotta di circa il 30%. E’ questa solo una delle misure straordinarie che stiamo adottando per la riduzione delle liste di attesa – si apprende dal portale web ufficiale. Stiamo ad esempio lavorando molto sull’appropriatezza prescrittiva, con una serie di incontri con i medici di medicina generale e gli specialisti – aggiunge la nota pubblicata. L’ultima novità è che stiamo elaborando con loro dei protocolli per migliorare appunto questo aspetto – recita il testo pubblicato online. E’ inoltre in corso di attuazione un piano di sedute aggiuntive finanziato interamente dalla Asl di Teramo per il recupero delle prestazioni maggiormente critiche – Tutto questo si aggiunge alle attività già consolidate come il recall, l’Sos liste di attesa, i Pdta e la presa in carico delle segnalazioni urgenti che arrivano allo sportello Cup e liste di attesa”. Per la Asl di Teramo questo non sarà l’unico evento – riporta testualmente l’articolo online. Nei prossimi mesi saranno organizzati altri open day per le prestazioni maggiormente critiche con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa – viene evidenziato sul sito web. Ufficio stampa ASL TERAMO 24.10.2025

