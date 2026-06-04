Asl4, Open day sull’emicrania al Mazzini, da oggi aperte le prenotazioni

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Una giornata dedicata all’emicrania, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: il 17 giugno l’ospedale di Teramo aderisce all’(H) Open Day sull’emicrania, giunto alla sua quarta edizione, promosso da Fondazione Onda ETS. In oltre 140 ospedali del network con il Bollino Rosa, saranno offerti gratuitamente alla popolazione visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test, conferenze e materiale informativo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’elenco completo delle strutture aderenti e dei servizi disponibili è da oggi consultabile sul sito https://iniziative – recita la nota online sul portale web ufficiale. fondazioneonda – it/ricerca/index/w44. Per i dettagli sull’open day a Teramo basta riempire i campi con la Regione, la provincia e la città. L’emicrania è una malattia neurologica cronica e disabilitante, caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea di intensità moderata o severa, spesso associati a nausea, vomito e ipersensibilità agli stimoli sensoriali – precisa la nota online. A livello globale, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante , interessando circa il 14% della popolazione adulta mondiale . In Italia si stimano oltre 6 milioni di persone affette, di cui circa il 70% donne, interessate dalla malattia con una frequenza circa tre volte superiore rispetto agli uomini, in larga parte per il ruolo degli ormoni sessuali femminili . Nonostante l’elevata diffusione e il forte impatto, l’emicrania rimane ancora oggi sotto-diagnosticata e sotto-trattata, con tempi d’attesa per una prima visita che possono variare tra i due e i sei mesi e un persistente rischio di cronicizzazione – Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per favorire un accesso tempestivo ed efficace ai percorsi di diagnosi e cura e migliorare la qualità di vita dei pazienti – precisa il comunicato. Uno degli ostacoli principali è ancora lo stigma sociale: l’emicrania è spesso percepita come un semplice mal di testa e non come la patologia neurologica grave e disabilitante che è, con conseguente sottovalutazione, ritardo diagnostico e mancato accesso alle cure appropriate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Centro cefalee attivo all’interno della Uoc di Neurologia del Mazzini il 17 giugno, dalle ore 14 alle ore 18 offrirà 20 colloqui e visite specialistiche gratuite nell’ambulatorio al sesto piano dell’ospedale – si apprende dalla nota stampa. E’ necessario prenotarsi, telefonando al numero 0861/429824 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30. Ufficio stampa ASL TERAMO 4.6.2026

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it