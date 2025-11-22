- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Novembre 22, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAsl4, Open week contro la violenza sulla donna, queste le iniziative in...
Attualità

Asl4, Open week contro la violenza sulla donna, queste le iniziative in corso o programmate negli ospedali

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:    Sui televisori nelle sale d’aspetto dei quattro ospedali viene mandato in onda un video e nelle bacheche sono affissi manifesti contro la violenza sulle donne – si apprende dalla nota stampa. Al “Mazzini” all’ingresso è stata sistemata, con la collaborazione della Trade service, una guida rossa con scarpette rosse simbolo della lotta alla violenza contro le donne – Nell’atrio, inoltre, è stata allestita “Malamore”, una piccola mostra con opere d’arte sullo stesso tema dei maestri Marco Pace, Bruno Chiodi e Vincenzo Ranalli – L’ingresso principale, inoltre, viene illuminato di rosso per tutto il periodo dell’(H) Open week. Infine, nell’atrio prospiciente l’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia è stata installata, per iniziativa del personale del reparto, una bacheca con scarpette rosse e una targa con lo slogan della campagna di quest’anno: “Perché valga ancora e sempre la pena di nascere donna”. Al “Val Vibrata” sarà illuminato di rosso l’ulivo simbolo di resilienza al femminicidio e in memoria di Ester Pasqualoni, la dottoressa uccisa nel 2017 proprio davanti all’ospedale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il personale del “Val Vibrata” inoltre il 25 indosserà un fiocchetto rosso a testimonianza della condivisione del tema e l’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia offrirà un servizio di ascolto e sostegno in totale riservatezza e anonimato – recita il testo pubblicato online. Le iniziative sono state coordinate dalle referenti Bollini rosa dei due ospedali: Francesca Montauti per Teramo e Angela Del Gaone per Sant’ Omero – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it