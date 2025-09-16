Asl4, Open week sulle malattie cardiovascolari, aperte le prenotazioni

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:In occasione della Giornata mondiale del Cuore, che si celebra il 29 settembre, Fondazione Onda ETS e la Asl di Teramo ripropongono l’(H) Open Week dedicato alle malattie cardiovascolari, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce di queste malattie, con un particolare focus su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le malattie cardiovascolari (MCV) rappresentano la principale causa di morte a livello mondiale – Più nello specifico, in Italia, sono responsabili del 35,8 per cento di tutti i decessi: 38,8 per cento nelle donne e 32,5 per cento negli uomini – aggiunge la nota pubblicata. Nelle donne, le MCV si manifestano con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, infatti fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale degli estrogeni – precisa il comunicato. Dopo la menopausa, però, le donne risultano colpite persino più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso in forma più grave, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente – si apprende dalla nota stampa. Per entrambi i sessi resta però cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare, quali: familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress. Le oltre 150 strutture del network Bollino Rosa aderenti all’iniziativa offriranno gratuitamente visite specialistiche ed esami diagnostici, eventi e colloqui – aggiunge la nota pubblicata. Tutti i servizi offerti sono già consultabili sul sito www.bollinirosa – si apprende dal portale web ufficiale. it. Nella pagina https://iniziative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. bollinirosa – si apprende dal portale web ufficiale. it/ricerca/index/w36 è possibile selezionare la regione e la provincia, il comune di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti, consultare i servizi offerti e sapere come prenotare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa l’offerta nei due ospedali Bollino rosa della Asl di Teramo – Al Mazzini dal 26 settembre al 2 ottobre ci si può sottoporre a visita con il chirurgo cardiovascolare (orario 15-15,30) nel reparto di Cardiochirurga (II lotto, primo piano). Inoltre il 29 settembre, per stimare il profilo di rischio, ci si può sottoporre a visita con il cardiologo e a elettrocardiogramma (ore 14,30-19,15) nel servizio di Cardiologia (II lotto, pianterreno, ambulatorio 4.) In entrambi i casi è necessaria la prenotazione nelle modalità esposte sul sito Bollino rosa – All’ospedale di Sant’Omero il 2 ottobre si terrà un convegno sul rischio cardiovascolare nelle donne (dalle 9,30, palazzina direzione sanitaria, 3° piano). Ufficio stampa ASL TERAMO 16.9.2025

