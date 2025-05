Asl4, Ospedale di Atri, nuovo ambulatorio per l’autocateterismo vescicale

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Aperto l’ambulatorio per l’addestramento all’autocateterismo vescicale all’ospedale di Atri – precisa il comunicato. Con il nuovo servizio, la Asl amplia il percorso dedicato alla riabilitazione del pavimento pelvico – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di un importante potenziamento dell’offerta sanitaria per rispondere in modo più efficace e tempestivo ai bisogni dei pazienti affetti da ritenzione urinaria, di origine sia neurologica sia funzionale – si apprende dalla nota stampa. L’autocateterismo intermittente è una tecnica fondamentale per tutte quelle persone che non riescono a svuotare completamente la vescica in modo autonomo consentendo di prevenire la ritenzione urinaria o l’incontinenza – viene evidenziato sul sito web. Consiste nell’introduzione autonoma di un catetere in uretra più volte al giorno, per garantire lo svuotamento completo della vescica ed evitare il ristagno di urina e il sovraccarico renale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A differenza del catetere a permanenza, riduce in modo significativo il rischio di infezioni urinarie, migliorando il benessere del paziente e favorendone l’autonomia – si legge sul sito web ufficiale. La manovra va eseguita regolarmente ogni 4-6 ore modulando la frequenza in base all’assunzione di liquidi e al volume urinario – Il prerequisito fondamentale per accedere a questo trattamento è che il paziente sia in grado di apprendere la manovra – si apprende dal portale web ufficiale. In tal senso è centrale il ruolo dell’infermiere che ha il compito di addestrare la persona alla corretta esecuzione del cateterismo, con particolare attenzione alle differenze anatomiche tra uomo e donna e alle condizioni cliniche individuali – precisa la nota online. L’accesso all’ambulatorio avviene dopo valutazione specialistica urologica e fisiatrica e prevede un ciclo di 10 sedute, della durata di circa 45 minuti ciascuna, svolte in modo congiunto da un fisioterapista e un infermiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le attività vengono svolte in ospedale, negli spazi già dedicati alla riabilitazione del pavimento pelvico, nella tarda mattinata – Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Uosd di Medicina fisica e Riabilitazione aziendale la cui responsabile è Giuseppina Franzone (con il dirigente medico Maria Claudia D’Amico), la Uosd di Urologia il cui responsabile è Guevar Maselli (con il dirigente medico Rossella Manco) insieme ad Anna Ceci, coordinatrice della Riabilitazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Nella nostra Asl è il primo ambulatorio dedicato all’addestramento all’autocateterismo, finora i pazienti erano costretti a rivolgersi ad altre strutture sanitarie della regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo nuovo servizio rappresenta dunque una risposta concreta a un importante bisogno assistenziale che unisce la competenza clinica alla valorizzazione della multidisciplinarità”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia – viene evidenziato sul sito web. È prevista, inoltre, in accordo con il direttore dell’Uoc di Urologia una possibile estensione del servizio all’ospedale di Teramo – recita il testo pubblicato online. Per informazioni e modalità di accesso al percorso, i cittadini possono rivolgersi al Servizio di Riabilitazione della Asl. VIDEO Ufficio stampa ASL TERAMO 22.5.2025

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it