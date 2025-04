Asl4, Ospedale di Sant’Omero, 20 nuovi letti elettrici in Cardiologia

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Nuovi letti elettrici nella Cardiologia dell’ospedale di Sant’Omero – recita il testo pubblicato online. Questa mattina sono stati consegnati 20 nuovi letti ergonomici destinati al reparto – riporta testualmente l’articolo online. La fornitura di letti porterà a un miglioramento nel benessere dei pazienti e nell’efficienza del personale sanitario, in linea con gli obiettivi di innovazione e umanizzazione delle cure portati avanti dalla direzione strategica della Asl di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. I nuovi letti elettrici, dotati di tecnologie ergonomiche avanzate, non solo garantiscono un maggior comfort durante la degenza e la convalescenza, ma consentono anche una più agevole gestione del paziente da parte del personale, migliorando la qualità complessiva dell’assistenza – viene evidenziato sul sito web. La fornitura si somma a quella avvenuta qualche giorno fa per il reparto di Ostetricia e Ginecologia del “Val Vibrata” e precedentemente in Medicina, Oncologia e Ortopedia – si legge sul sito web ufficiale. L’arrivo dei letti in Cardiologia fa parte di un piano triennale che coinvolge tutti e quattro i presidi della Asl, con forniture ripartite in maniera equanime – “Un gesto concreto che migliora la qualità delle cure e l’accoglienza del nostro ospedale, ha dichiarato il direttore generale Maurizio Di Giosia, “Questo aggiornamento strutturale è solo uno dei tanti interventi già attuati e previsti per rendere il Val Vibrata sempre più vicino alle esigenze del territorio”. Ufficio stampa ASL TERAMO 29.4.2025

