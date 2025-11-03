Asl4, Ospedale di Sant’Omero, è arrivata la risonanza magnetica

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:E’ arrivata stamattina all’ospedale di Sant’Omero la risonanza magnetica nucleare – si apprende dalla nota stampa. Sono iniziate intorno alle 8,30 le procedure per l’installazione del macchinario al seminterrato dell’ospedale “Val Vibrata”. Si tratta di operazioni complesse, che arrivano al termine di lavori altrettanto complessi per adeguare i locali in cui verrà montata la risonanza – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta di un’area precedentemente adibita a lavanderia-deposito di biancheria e sede 118: questi servizi sono stati spostati, il pavimento è stato abbassato di circa 15 centimetri, inoltre è stata potenziata la cabina elettrica dell’ospedale e sono state realizzate la Gabbia di Faraday e altri macchinari deputati alla sicurezza – si legge sul sito web ufficiale. La spesa totale ammonta a 2 milioni 117mila euro, di cui 914mila per il macchinario e il resto per i lavori di adeguamento dei locali, con fondi Pnrr. “Contiamo di mettere a regime la risonanza magnetica a inizio dell’anno prossimo”, dichiara il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, “da allora l’ospedale “Val Vibrata” avrà la sua risonanza, un macchinario che questo ospedale non aveva mai avuto – aggiunge testualmente l’articolo online. Basta questo, penso, per rispondere alle illazioni che si susseguono sul destino e sulle scelte fatte per questo ospedale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Se avessimo voluto chiuderlo o ridimensionarlo certamente non avremmo fatto questo investimento – Che peraltro non è l’unico: ricordo che poco più di un anno fa è entrata in funzione la nuova Tac a 128 strati e poco dopo un nuovo telecomandato radiologico, solo per fare gli esempi di acquisti più recenti – aggiunge la nota pubblicata. Non possiamo che essere soddisfatti di quanto stiamo realizzando – recita il testo pubblicato online. Eppure ricordo ancora, con una punta di amarezza, quando qualcuno addirittura dubitava, sulla stampa, che fosse vero l’acquisto della nuova risonanza – si legge sul sito web ufficiale. Ma guardiamo al futuro, il prossimo step è l’apertura del reparto di lungodegenza”. VIDEO Ufficio stampa ASL TERAMO 3.11.2025

