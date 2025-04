Asl4, Ospedale Mazzini, il vescovo Leuzzi celebra il precetto pasquale

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:E’ stato celebrato questa mattina, nella cappella dell’ospedale di Teramo, il precetto pasquale – si apprende dalla nota stampa. La funzione religiosa è stata celebrata dal vescovo Lorenzo Leuzzi, dal cappellano don Pietro Luongo e dal diacono don Giorgio Dragoni – precisa il comunicato. Alla messa che si è svolta proprio nel giorno in cui si ricorda santa Bernadette Soubirous, patrona dei malati, hanno partecipato il direttore generale Maurizio Di Giosia, quello amministrativo Franco Santarelli, quello sanitario Maurizio Brucchi, il direttore di presidio Carlo Di Falco e diversi dipendenti – precisa il comunicato. Durante la celebrazione è stata anche pronunciata la preghiera del Giubileo, scelta da papa Francesco – riporta testualmente l’articolo online. Al termine del precetto, il direttore generale ha ringraziato il vescovo per la vicinanza ai malati e al personale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gratitudine è stata espressa anche al personale che quotidianamente, con abnegazione, si impegna per una sanità migliore – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La Pasqua rappresenta un momento di rinnovamento e ritorno alla vita – Auguro a tutti voi di trascorrere una serena Pasqua con un particolare augurio a chi è ricoverato ma anche a tutti gli operatori sanitari che ogni giorno combattono al fianco dei malati”, ha detto Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. Video Ufficio stampa ASL TERAMO 16.4.2025

