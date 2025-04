Asl4, Ospedale Val Vibrata, doni del Milan club alla Pediatria

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Oggi l’associazione Milan Club Val Vibrata, rappresentata dal presidente Gianluca Foglia e da alcuni membri, ha compiuto un importante gesto di solidarietà donando al reparto di Pediatria dell’ospedale di Sant’Omero seggiolini-pappa, tavoli da gioco, due frigo e un forno a microonde – si apprende dalla nota stampa. Un gesto concreto che rende più accogliente e funzionale l’ambiente dedicato ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, offrendo un supporto concreto al personale sanitario che ogni giorno si prende cura dei bambini con professionalità e dedizione – si apprende dalla nota stampa. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno del Milan Club Val Vibrata nel sociale – si apprende dalla nota stampa. Da anni, infatti, il club si distingue per la sua vicinanza a numerose realtà del territorio sostenendo la ricerca sulle malattie rare, sull’autismo, promuovendo progetti scolastici e partecipando a numerose iniziative di solidarietà e beneficenza – “Gesti come questo rafforzano il legame tra la sanità pubblica e il territorio contribuendo a costruire una rete di collaborazione preziosa e concreta a favore della comunità e veicolando valori fondamentali come l’impegno sociale, l’inclusione e la responsabilità”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia –

