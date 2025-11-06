Asl4, Pagliariccio nominato segretario della Società italiana di Chirurgia vascolare

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il direttore dell’Unità operativa complessa Chirurgia Vascolare della Asl di Teramo, Gabriele Pagliariccio, è stato eletto per il biennio 2025-2026 segretario e tesoriere della Società Italiana di Chirurgia vascolare ed endovascolare (Sicve). Insieme alla presidente e al consiglio direttivo è il rappresentante della Sicve che riunisce tutta la comunità dei chirurghi vascolari italiani, circa 800 professionisti distribuiti su tutto il territorio nazionale facenti capo a circa 180 strutture universitarie ed ospedaliere – La Uoc Chirurgia Vascolare di Teramo si pone quindi in una posizione di grande rilievo su tutto il territorio nazionale sia per quanto riguarda l’attività clinica, che spazia dalla chirurgia aortica, a quella carotidea sino agli arti inferiori con particolare riguardo alle tecniche endovascolari, sia per quella scientifica che si sostanzia in pubblicazioni su riviste internazionali, organizzazione di meeting e congressi a valenza nazionale oltre che numerosi corsi formativi per il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Ho appreso con grande soddisfazione la notizia dell’elezione, che conferma il prestigio di cui gode il direttore Pagliariccio nel panorama scientifico nazionale – si apprende dalla nota stampa. Gli porgo le mie più sentite congratulazioni, rinnovandogli l’apprezzamento per l’attività quotidianamente svolta all’interno della Uoc di Chirurgia Vascolare della nostra Asl”, dichiara il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 06.11.2025

