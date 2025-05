Asl4, Pensione, riconoscimenti a Lucidi Pressanti, Profeta e Di Falco

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Il direttore generale, anche a nome del direttore amministrativo Franco Santarelli e di quello sanitario Maurizio Brucchi, oggi in occasione di una riunione del collegio di direzione, ha voluto consegnare un riconoscimento a tre colonne portanti della Asl di Teramo andate in pensione recentemente: Gabriella Lucidi Pressanti, Valerio Filippo Profeta e Carlo Di Falco – aggiunge testualmente l’articolo online. Lucidi Pressanti, già direttore della Uoc Servizio immunoematologico trasfusionale e del Dipartimento dei Servizi, è andata in pensione dal 1° marzo, concludendo così un percorso professionale di impegno e dedizione durato 44 anni all’interno della Asl di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso della sua carriera la dottoressa ha ricoperto numerosi ruoli, distinguendosi per la sua esperienza in immunoematologia e medicina trasfusionale In pensione dal 1° maggio Valerio Filippo Profeta che dal gennaio 2004 ha ricoperto l’incarico di direttore del Dipartimento Assistenza Territoriale e dal 2017 di direttore della Uoc Area Distrettuale “Gran Sasso-Laga” della Asl di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Precedentemente, fra i diversi incarichi apicali, spicca quello di direttore del Servizio Dipendenze Patologiche di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Sempre dal 1° maggio in pensione Carlo Di Falco, che ha ricoperto ruoli apicali in diversi ospedali e aziende sanitarie fra Molise, Abruzzo, Marche, Campania – si apprende dal portale web ufficiale. In particolare all’interno della Asl di Teramo ha ricoperto dal 2018 al 2020 il ruolo di direttore medico del presidio ospedaliero di Sant’Omero e, dopo una parentesi nelle Marche, dal 2023 quello di direttore medico del Mazzini di Teramo e del Coordinamento assistenza ospedaliera – si legge sul sito web ufficiale. VIDEO Ufficio stampa ASL TERAMO 12.5.2025

