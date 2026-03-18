Asl4, Percorso rosa al Mazzini, 372 casi di violenza in tre anni

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:Sono 372 gli accessi al Pronto soccorso dell’ospedale di Teramo registrati dal 2023 a febbraio 2026 per episodi di violenza nei confronti di donne maggiorenni – Un fenomeno che nel tempo si mantiene su livelli significativi e sostanzialmente stabili: 116 casi nel 2023, 124 nel 2024, 112 nel 2025 e 20 nei primi due mesi del 2026. Accanto a questi numeri emerge un dato da sottolineare che riguarda i più giovani: nello stesso periodo sono stati registrati 23 accessi di minori di sesso femminile con età pari o inferiore ai 16 anni, a cui si aggiungono 12 casi che hanno coinvolto minori di sesso maschile della stessa fascia di età. Dati che confermano la necessità di un sistema strutturato di accoglienza e presa in carico delle vittime di violenza – Un’esigenza a cui la Asl di Teramo risponde concretamente con il Percorso Rosa _ la cui referente è la direttrice del Pronto soccorso Anna Rita Gabriele _ un modello organizzativo dedicato all’assistenza delle persone vittime di violenza che garantisce accoglienza in un ambiente riservato e l’intervento di un team multidisciplinare, assicurando cure sanitarie, supporto psicologico e l’attivazione della rete territoriale antiviolenza – La Asl di Teramo è da tempo impegnata su questo fronte – si apprende dalla nota stampa. Da molti anni è attivo il Codice rosa, un codice virtuale che si affianca ai normali codici di triage in pronto soccorso e consente al personale sanitario, appositamente formato, di riconoscere tempestivamente i segnali di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, nonché di atti persecutori, garantendo priorità e riservatezza e attivando un’assistenza dedicata – viene evidenziato sul sito web. A supporto di questo sistema è inoltre attiva, dal 2022, la “stanza rosa”, un luogo protetto all’interno del pronto soccorso per accogliere le vittime di violenza – donne, anziani, persone con disabilità o minorenni – garantendo loro la necessaria privacy. Su questi temi si accenderà un momento di confronto e approfondimento il 20 marzo, nel corso del convegno “Una strada sicura – Il Percorso Rosa della Asl di Teramo tra cura, protezione e dignità”, in programma al Mazzini alle 14. L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Donne Medico, sezione di Teramo, società scientifica impegnata nella promozione della salute e nella tutela del benessere e dei diritti delle donne, presieduta da Gabriella Marini – precisa la nota online. L’obiettivo è valorizzare il Percorso rosa della Asl di Teramo, quale modello capace di garantire la collaborazione tra sanità, servizi territoriali, centri antiviolenza, forze dell’ordine e autorità giudiziaria, nella consapevolezza che il contrasto alla violenza richiede un’azione coordinata e sinergica, fondata su una rete stabile e sulla centralità della sicurezza, della protezione e della dignità della persona – viene evidenziato sul sito web. BROCHURE Ufficio stampa ASL TERAMO 18.3.2026

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it