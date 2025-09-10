Asl4, Personale sanitario, incontro in prefettura sulla sicurezza in carcere

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:Si è svolto oggi in prefettura un incontro sulla sicurezza all’interno della casa di pena circondariale di Castrogno – All’ordine del giorno, in particolare, la necessità di aumentare le misure di tutela del personale sanitario che opera nella struttura – si apprende dal portale web ufficiale. Erano presenti, oltre al prefetto Fabrizio Stelo, al viceprefetto Alberto Di Gaetano e al viceprefetto aggiunto Simona Leogrande, il direttore sanitario della Asl di Teramo Maurizio Brucchi, il direttore della Uoc Medicina Penitenziaria Franco Paolini, la dirigente delle Professioni sanitarie Maria Luisa Ianni, la direttrice del carcere Maria Lucia Avantaggiato e il vicecomandante della polizia penitenziaria Francesco Scarangella – viene evidenziato sul sito web. Il confronto fra le parti è stato costruttivo: sono state analizzate le principali criticità che hanno determinato la richiesta dell’incontro, avanzata dalla Asl alla prefettura – Sono allo studio tutta una serie di percorsi e accorgimenti per aumentare le tutele del personale sanitario – Il prefetto Stelo ha proposto di organizzare fra un mese o poco più un nuovo incontro, ma questa volta si svolgerà all’interno della casa di pena circondariale di Castrogno – Ufficio stampa ASL TERAMO 10.9.2025

