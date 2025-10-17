Asl4, Pietroletti eletto presidente della Società di chirurgia colorettale

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:Il mondo scientifico tributa un riconoscimento a livello nazionale a Renato Pietroletti, professore associato di Chirurgia generale all’Università degli studi dell’Aquila e responsabile dell’unità operativa semplice a livello dipartimentale di Chirurgia proctologica dell’ospedale di Sant’Omero – aggiunge testualmente l’articolo online. Pietroletti è stato infatti eletto presidente della Società italiana di chirurgia colorettale, ente del terzo settore che raccoglie circa 800 chirurghi esperti in patologia del colon retto e ano di tutta Italia – si apprende dal portale web ufficiale. L’elezione è avvenuta durante il congresso che si è tenuto recentemente a Milano, al San Raffaele, presieduto da Piepaolo Sileri e Paola De Nardi – precisa la nota online. In quella sede sono stati eletti il nuovo direttivo e il presidente, Renato Pietroletti – precisa la nota online. Il docente è responsabile Uosd a direzione universitaria di chirurga proctologica di Sant’Omero dal 2011. Qui compie con la sua equipe circa 300 interventi l’anno, nel suo reparto assicura anche una diagnostica avanzata con l’ecografia endoanale e l’anoscopia ad alta risoluzione, l’unica unità operativa del Centro Sud che la svolge – si apprende dalla nota stampa. La Chirurgia proctologica dell’ospedale di Sant’Omero, peraltro svolge insieme alla Ginecologia dello stesso ospedale interventi complessi che pochissime strutture sanitarie in Italia eseguono, in contemporanea sul compartimento anteriore e posteriore del pavimento pelvico – recita il testo pubblicato online. Tutto questo oltre al trattamento di patologie rare come il megacolon e le stipsi da rallentato transito – aggiunge testualmente l’articolo online. “Faccio le mie più sentite congratulazioni al professor Pietroletti per questo incarico che conferma il prestigio di cui gode nel mondo scientifico, nazionale e internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La sua presenza e la sua attività all’ospedale di Sant’Omero, ormai dal 2011, portano lustro non solo all’ospedale ma a tutta la nostra Asl. L’elezione a una così importante carica conferma ancora una volta che la Chirurgia proctologica di Sant’Omero si contraddistingue nel panorama delle eccellenze sanitarie abruzzesi e italiane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E ci conferma indirettamente la bontà dell’azione amministrativa intrapresa da questa azienda per l’ospedale di Sant’Omero, contrariamente a quanto qualcuno vuole far credere, lanciando ripetuti e infondati allarmi”, dichiara il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia – si legge sul sito web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 17.10.2025

