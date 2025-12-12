Asl4, Pneumologia, la ditta Patella dona 14 televisori per le stanze di degenza

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:Donati 14 televisori da 43 pollici per le stanze di degenza della Pneumologia del Mazzini – precisa la nota online. La ditta Patella srl di Montorio ha voluto contribuire al progetto di umanizzazione dei reparti della Asl di Teramo – recita il testo pubblicato online. Adesso infatti ogni stanza dell’unità operativa complessa diretta da Stefano Marinari ha un televisore, dando al paziente, ricoverato per patologie respiratorie, la possibilità di trascorrere più serenamente possibile i periodi di riacutizzazione della malattia che lo costringono quasi sempre alla immobilità prolungata – si legge sul sito web ufficiale. “L’aspetto psicologico, l’attenzione al benessere psicofisico del paziente non è affatto una questione secondaria – Da tempo consideriamo la cosiddetta umanizzazione delle cure come centrale – E quindi accanto ai servizi strettamente clinici il nostro obiettivo è anche migliorare l’esperienza di degenza del paziente, rendendo l’ambiente ospedaliero più simile possibile a un ambiente domestico – recita il testo pubblicato online. Nello specifico, la presenza di un televisore allevia il disagio connesso al ricovero, soprattutto se questo si protrae – Consideriamo anche che stiamo parlando, in genere, di una fetta di popolazione non più giovanissima che non ha tanta dimestichezza nell’uso di cellulari, tablet o computer. E quindi un televisore può rappresentare un efficace mezzo di collegamento con quanto accade all’esterno”, ha dichiarato il direttore generale Maurizio Di Giosia nel ringraziare Patrizio Patella, che ha partecipato all’informale cerimonia con il personale del reparto in rappresentanza di tutta l’impresa – si legge sul sito web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 12.12.2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it