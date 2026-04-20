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Attualità

Asl4, Premio Medicina Abruzzo a Nefrologia e Psichiatria della Asl di Teramo

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ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:  Due équipe mediche della Asl di Teramo sono state premiate nell’ambito del “Premio Medicina Abruzzo 2026”, giunto alla sua diciottesima edizione, che si è svolta ieri nella sala “Domenico Tinozzi” della Provincia di Pescara – si apprende dal portale web ufficiale. Si tratta della Nefrologia dell’ospedale di Teramo, guidata da Luigi Amoroso e della Psichiatria dell’ospedale di Giulianova, diretta da Michela Moscone – All’evento hanno partecipato l’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, l’onorevole Guerino Testa, il sindaco di Pescara Carlo Masci e il presidente della Provincia Giorgio De Luca, oltre a diversi rappresentanti del mondo sanitario e primari già protagonisti delle precedenti edizioni del premio – recita il testo pubblicato online. La commissione scientifica del premio, coordinata da Giandomenico Palka e composta da ex rettori dell’università “Gabriele d’Annunzio” e da rappresentanti del mondo della cultura e della sanità, ha individuato le eccellenze sanitarie da premiare, valorizzando il contributo delle diverse discipline e delle strutture coinvolte – si apprende dalla nota stampa. Nel corso della manifestazione, i professionisti dei vari reparti hanno illustrato risultati raggiunti, criticità e prospettive future, in un confronto aperto con le autorità presenti – aggiunge la nota pubblicata. L’evento si conferma un appuntamento dedicato al riconoscimento del lavoro quotidiano delle équipe sanitarie e dell’impegno dei professionisti impegnati nei diversi ospedali abruzzesi nella cura dei pazienti e nello sviluppo continuo dei percorsi assistenziali.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it

 

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