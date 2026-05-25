Asl4, Premio speciale “Professioni sanitarie” all’Hospice di Teramo

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:Un riconoscimento per la cura, l’ascolto e l’umanità. La Uoc Hospice e Cure Palliative della Asl di Teramo, diretta da Franca Di Renzo, ha ricevuto ieri sera il Premio speciale “Professioni sanitarie” nell’ambito della prima edizione del Premio Francesca Flamminii – “L’educazione si fa vita”. Il riconoscimento, istituito dalla Comunità Capi Agesci Giulianova 1 insieme alla famiglia di Francesca e patrocinato dalla Asl di Teramo, è stato consegnato nel corso della serata che si è svolta al Palazzo Kursaal di Giulianova – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa nasce dal desiderio di custodire la memoria di Francesca, professionista sanitaria e scout, attraverso il riconoscimento di persone e realtà che, nel proprio quotidiano, testimoniano attenzione alla persona, responsabilità, umanità e capacità di prendersi cura degli altri – aggiunge la nota pubblicata. La cura, l’ascolto e la vicinanza vengono così riconosciuti come una profonda forma di educazione alla dignità della vita e delle relazioni umane – si apprende dalla nota stampa. Nella motivazione del premio viene sottolineata “la straordinaria umanità, professionalità e capacità di accoglienza dimostrate nell’accompagnare persone e famiglie nei momenti più fragili della vita”, oltre alla capacità di aver reso “la cura, l’ascolto e la vicinanza una concreta testimonianza di dignità, rispetto e attenzione alla persona”, qualità che la famiglia ha potuto sperimentare direttamente nel reparto teramano durante il percorso vissuto accanto a Francesca – si apprende dal portale web ufficiale. Ufficio stampa ASL TERAMO 25.5.2026

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it