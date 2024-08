Asl4, Presentata la bozza di accordo sui buoni pasto

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Si è svolto stamattina un incontro a cui hanno partecipato tutte le organizzazioni sindacali per la presentazione della bozza di accordo di conciliazione in sede sindacale sulla vicenda dei buoni pasto – La presentazione è stata accolta con favore dalla parte sindacale che ha richiesto alcuni approfondimenti sulla assoggettabilità degli importi erogati alle contribuzioni di legge, e anche sulla possibilità di consentire, per il pregresso, l’opzione per il dipendente fra l’ottenimento di buoni pasto (che prevedono la contribuzione di un quinto del valore da parte del dipendente) o il risarcimento mediante l’erogazione di somme – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nella riunione di oggi è stata presentata anche la proposta di regolamento per l’erogazione di buoni pasto dal 1 ottobre – Anche su questo punto le organizzazioni sindacali, pressoché all’unanimità, hanno espresso parere favorevole riservandosi la possibilità di trasmettere all’azienda ulteriori considerazioni e suggerimenti – precisa il comunicato. Dal 1 ottobre tutti i dipendenti che rientrano nelle determinazioni del regolamento, avranno i buoni pasto – recita il testo pubblicato online. “Tra l’altro l’azienda si è impegnata a rivedere l’organizzazione del lavoro per definire le fasce orarie in maniera quanto più omogenea e funzionale” dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia “abbiamo inoltre invitato la parte sindacale a far pervenire a stretto giro ulteriori considerazioni in modo da non procrastinare ulteriormente i tempi per la conclusione della vicenda, stanti i complessi adempimenti da porre in essere sia per garantire la doppia opzione sia più in generale per portare a conclusione il processo intrapreso”. Ufficio stampa ASL TERAMO 23.08.2024

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it