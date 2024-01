Asl4, Presentata la convenzione Agenas-Asl di Teramo. Mantoan: potremo sperimentare proprio qui un progetto sull’intelligenza artificiale

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:

Nell’ambito dei lavori del convegno “Ospedale del futuro: flessibile, tecnologico, sostenibile: I modelli organizzativi” che si è svolto stamattina al Mazzini (segue altro comunicato) si è svolta una conferenza stampa in cui Agenas e Asl di Teramo hanno presentato la prossima firma di una convenzione fra i due enti – A illustrarne i contenuti per Agenas il direttore generale Domenico Mantoan insieme a Francesco Enrichens e Maria Pia Randazzo accanto a loro il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia e l’Assessore regionale Nicoletta Verì. “La Asl di Teramo ha avviato le procedure per avvalersi di questa prestigiosa collaborazione, stipulando una convenzione che vedrà Agenas e la Asl cooperare per migliorare le prestazioni sanitarie e l’organizzazione dei servizi resi alla nostra comunità. La convenzione avrà dunque come obiettivo principale quello di consolidare temi fondamentali per questa azienda e le principali attività riguarderanno: la valutazione delle liste d’attesa; la valutazione sperimentale secondo il modello Agenas dell’efficienza sanitaria; l’emergenza – urgenza; mobilità; stratificazione della popolazione (utile per l’attuazione del potenziamento dell’assistenza territoriale); la programmazione e orientamento alla costruzione del nuovo ospedale di Teramo” dichiara Di Giosia – viene evidenziato sul sito web. Mantoan ha spiegato che Agenas è un’agenzia nazionale di supporto a regioni e aziende e da cinque anni collabora con la regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Una collaborazione che da la possibilità di capire se le politiche aziendali stanno andando per il verso giusto – recita il testo pubblicato online. Il direttore generale dell’Agenas nell’illustrare i contributi in collaborazione con la Asl di Teramo ha anche annunciato che a breve “un altro investimento sarà sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per i medici di medicina generale: mi piacerebbe sperimentarlo proprio qui alla Asl di Teramo”. In allegato link video della conferenza stampa – si legge sul sito web ufficiale. VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 Ufficio stampa ASL TERAMO 11.1.2024

