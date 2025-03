Asl4, Prevenzione del tumore al seno, le tappe di aprile del camper rosa

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:Il camper rosa, l’ambulatorio mobile della Asl di Teramo dedicato alla prevenzione del tumore al seno, continua il suo tour per offrire gratuitamente mammografie ad alta capacità di prestazione nell’ambito della campagna “Si chiama screening e salva la vita” del 2025. Da lunedì 31 marzo il camper sosterà a Roseto, dove rimarrà fino al 4 aprile in piazza della Repubblica – Nel mese di aprile il camper si sposterà poi in territorio di Notaresco: dal 7 al 9 in piazza Santarelli a Pianura di Guardia Vomano e dal 10 all’11 nel comune capoluogo in via Dante Alighieri – precisa il comunicato. Dal 14 al 18 il camper sarà a Martinsicuro, in piazza Cavour, tra la galleria Cavour e la chiesa del Sacro Cuore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dopo una pausa legata alle festività pasquali e al 25 aprile, il tour riprenderà con Controguerra, dove sosterà dal 28 al 30. Le mammografie vengono eseguite dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17, in modalità gratuita e senza necessità di impegnativa medica – si legge sul sito web ufficiale. Lo screening mammografico è rivolto alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, con un controllo biennale programmato – Le donne residenti nelle zone indicate saranno convocate per sottoporsi a mammografia nell’ambulatorio mobile della Asl, ma anche chi risiede in comuni diversi da quelli previsti dal tour può prenotare un appuntamento, chiamando il numero verde dell’Help desk 800210002. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle 21, sabato e prefestivi fino alle 17. Ufficio stampa ASL TERAMO 27.3.2025

