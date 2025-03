Asl4, Prevenzione del tumore al seno, le tappe di marzo del camper rosa

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:Il camper rosa, l’ambulatorio mobile della Asl di Teramo dedicato alla prevenzione del tumore al seno, continua il suo tour per offrire gratuitamente mammografie ad alta capacità di prestazione nell’ambito della campagna “Si chiama screening e salva la vita” del 2025. Nel mese di marzo il camper rosa è già a Giulianova, dove sosterà fino al 7 marzo, in via Quarnaro, adiacente alla pinetina vicino al Kursaal. Il tour proseguirà poi a Mosciano Sant’Angelo dal 10 al 14 marzo, in via Terracini nel parcheggio del palazzetto, a Castellalto dal 17 al 21, nella sede de Municipio in via Madonna degli Angeli 21, a Isola del Gran Sasso dal 24 al 28, nell’ex scuola elementare in via Borgo San Leonardo, per concludersi a Roseto degli Abruzzi dal 31 marzo al 4 aprile in piazza della Repubblica – si legge sul sito web ufficiale. Le mammografie vengono eseguite dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17, in modalità gratuita e senza necessità di impegnativa medica – Lo screening mammografico è rivolto alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, con un controllo biennale programmato – recita il testo pubblicato online. Le donne residenti nelle zone indicate saranno convocate per sottoporsi a mammografia nell’ambulatorio mobile della Asl, ma anche chi risiede in comuni diversi da quelli previsti dal tour può prenotare un appuntamento, chiamando il numero verde dell’Help desk 800210002. Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle 22, sabato e prefestivi fino alle 17. Ufficio stampa ASL TERAMO 4.3.2025

