Asl4, Prevenzione delle dipendenze, la Asl di Teramo forma insegnanti di tutto l’Abruzzo

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La Asl di Teramo continua a formare insegnanti, dirigenti scolastici ed educatori di tutto l’Abruzzo che collaborano con gli operatori dei Servizi per le dipendenze nella costruzione di percorsi di prevenzione rivolti ai giovani e alle comunità. Si è svolta ieri a Città Sant’Angelo, dopo quella che si è tenuta a Teramo, la seconda edizione del corso di formazione frontline Politeia, promosso nell’ambito dei Piani Gap (Gioco d’Azzardo Patologico) e coordinato dalla Asl Teramo in qualità capofila regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’attività formativa _ la prima del genere in Italia _ è stata strutturata secondo gli standard di efficacia indicati dal Curriculum europeo di prevenzione sull’uso di sostanze – recita la nota online sul portale web ufficiale. Durante il corso sono stati affrontati diversi temi fondamentali per la prevenzione, dall’analisi dei dati epidemiologici sulle dipendenze ai principali fattori di rischio e di protezione, fino agli standard internazionali ed europei per la progettazione di interventi efficaci – Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla comprensione degli stadi dello sviluppo umano e dei determinanti del comportamento, elementi essenziali per strutturare programmi di prevenzione realmente incisivi nei contesti familiare, scolastico e di comunità. Il direttore della Uoc Serd della Asl di Teramo Michela Moscone spiega che il corso “fornisce agli operatori strumenti concreti per progettare interventi efficaci nei diversi contesti di vita dei giovani – precisa il comunicato. La formazione è un passaggio fondamentale per costruire strategie di prevenzione realmente incisive e durature”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it