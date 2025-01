Asl4, Prevenzione, riparte il tour del “Camper rosa”

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Riparte il tour del “Camper rosa”. La Asl di Teramo nell’anno 2024 ha ottenuto ottimi risultati grazie alla campagna “Si chiama screening e salva la vita” che ha portato a un incremento del numero di mammografie contro il tumore al seno – recita il testo pubblicato online. L’ambulatorio mobile della Asl, con il mammografo ad alta capacità di prestazione, nell’anno appena concluso ha eseguito 5.548 esami – precisa la nota online. Un numero cospicuo, che si somma ai 2.713 eseguiti negli ospedali e ai 1.399 eseguiti nella “Casa della salute”, l’ambulatorio mobile della Regione – si apprende dalla nota stampa. In totale dunque sono 9.660 le mammografie eseguite in provincia di Teramo nel 2024 in strutture pubbliche – si apprende dalla nota stampa. In particolare il “Camper rosa” è riuscito a garantire un servizio di prevenzione anche alle donne impossibilitate a recarsi nelle strutture sanitarie per eseguire questo tipo di esame – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ed è proprio questo l’obiettivo della Asl: riuscire a sensibilizzare e a garantire un servizio di prevenzione domiciliare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La stagione del “Camper rosa” ripartirà il 13 gennaio da Silvi – precisa il comunicato. Tre le tappe previste a gennaio nell’ambito di un calendario che si estende per ora fino a maggio e che toccherà diversi centri – Lo screening della mammella coinvolge le donne dai 50 ai 69 anni – aggiunge la nota pubblicata. L’esame si esegue a cadenza biennale gratuitamente e senza impegnativa del medico – riporta testualmente l’articolo online. Le donne inserite nello screening saranno convocate per sottoporsi a mammografia nell’ambulatorio mobile dalla Asl. Per ulteriori informazioni, e per essere inseriti nelle liste degli appuntamenti (anche se si è residenti in un comune diverso da quello previsto in questo primo tour) è possibile chiamare il numero verde dell’Help desk 800210002 attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21 il sabato e i prefestivi dalle ore 9 alle ore 17. “Il nostro impegno sulla prevenzione e in particolare sugli screening sta dando ottimi risultati”, spiega il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, “continueremo su questa strada, puntando sulla medicina di prossimità, andando cioè sempre più vicini al domicilio dei pazienti – In particolare il “Camper rosa” si occupa della prevenzione di un tumore, quello al seno, che a livello nazionale è al primo posto per diffusione e per numero di decessi nella popolazione femminile – E’ dunque importante una diagnosi precoce, possibile anche grazie ai programmi di screening che raggiungono le donne nelle fasce di età raccomandate”. Queste le date e gli orari relativi al mese di gennaio: dalle ore 8.30 alle 13 e dalle ore 14 alle 17 il camper sosterà davanti al consultorio di Silvi dal 13 al 17 gennaio; in via Fregene a Villa Rosa dal 20 al 24 gennaio; davanti al consultorio di Tortoreto dal 27 al 31 gennaio – recita il testo pubblicato online. Ufficio stampa ASL TERAMO 7.1.2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it