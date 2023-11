Asl4, PROPOSTA CODICE DI COMPORTAMENTO E MODULO OSSERVAZIONI

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 4 Teramo:

“L’Asl di Teramo sta procedendo all’aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale .In particolare la bozza, pubblicata in consultazione, prevede, tra l’altro, l’aggiornamento del codice alle innovazioni di cui al d.P.R. 13 giugno 2023, n.81.Da oggi e per 15 giorni la proposta è consultabile sul sito aziendale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli stakeholder (Organizzazioni Sindacali, Tribunale per i diritti del Malato, Associazioni di Consumatori, Ordini professionale, Associazioni di categoria, Associazioni afferenti al Tavolo di partecipazione aziendale) possono presentare proposte e osservazioni alla bozza utilizzando esclusivamente il modulo dedicato, debitamente compilato – recita il testo pubblicato online. La documentazione va inviata all’indirizzo mail anticorruzione@aslteramo – recita il testo pubblicato online. it entro e non oltre il 13 dicembre 2023.Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenzaDott.ssa Valeria Adriana Violante” CODICE DI COMPORTAMENTO SCHEDA RILEVAZIONE OSSERVAZIONI

