Asl4, Proteggersi dall’epatite A, le raccomandazioni della Asl di Teramo

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:Alla luce dell’attenzione crescente a livello nazionale sul tema dell’epatite A, la Asl di Teramo ricorda alcune pratiche per proteggere sé stessi e la comunità. L’azienda sanitaria, tramite la Uoc Servizio igiene alimenti e nutrizione, diretta da Francesco di Gialleonardo, che fa capo al Dipartimento di prevenzione, diretto da Mario Di Domenicantonio, richiama l’attenzione sulle corrette misure da seguire per prevenire l’epatite A, un’infezione acuta del fegato causata dal virus Hav. L’infezione si trasmette principalmente per via oro-fecale, attraverso l’ingestione di cibi o acqua contaminati, e il periodo di incubazione può variare tra 15 e 50 giorni – precisa il comunicato. I sintomi più comuni includono febbre leggera, stanchezza e malessere generale, nausea, vomito, dolori addominali, ittero, urine scure e feci chiare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nei bambini l’infezione può essere spesso asintomatica o con sintomi più sfumati, pur consentendo comunque la trasmissione del virus. In caso di sospetta infezione è fondamentale rivolgersi al proprio medico: nella maggior parte dei casi l’epatite A ha un decorso favorevole, ma in alcune situazioni può causare danni permanenti al fegato – aggiunge testualmente l’articolo online. Per prevenire l’infezione, è essenziale adottare alcune buone prassi domestiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lavare accuratamente le mani dopo aver usato il bagno e prima di toccare alimenti, utilizzando acqua calda e sapone per almeno 20-40 secondi, strofinando bene tra le dita e sotto le unghie, è il primo passo – In cucina, il calore è il principale alleato contro il virus: i cibi devono essere portati a 100°C per almeno cinque minuti, mentre il congelamento non elimina il rischio di contagio – aggiunge testualmente l’articolo online. I frutti di mare, come cozze, vongole e ostriche, devono essere sempre ben cotti fino all’apertura completa delle valve, e al momento dell’acquisto è consigliabile verificare la presenza del marchio di identificazione CE o UE sull’etichetta – si legge sul sito web ufficiale. Frutta e verdura vanno lavate accuratamente, soprattutto se consumate crude, mentre i frutti di bosco surgelati devono essere bolliti prima del consumo – aggiunge testualmente l’articolo online. Anche l’acqua deve essere sicura: in caso di dubbi sulla potabilità, ad esempio in viaggio o in zone a rischio, è preferibile usare acqua in bottiglia sigillata, anche per lavare i denti, evitando bevande con ghiaccio – aggiunge testualmente l’articolo online. La gestione degli ambienti domestici è altrettanto importante: piani di lavoro, maniglie e rubinetti vanno disinfettati regolarmente con soluzioni a base di cloro, e durante la preparazione dei cibi è importante mantenere separati gli alimenti crudi da quelli cotti – Come consuetudine, il Sian e i Servizi veterinari assicurano un costante controllo lungo tutta la filiera alimentare, a tutela della sicurezza dei cittadini – precisa il comunicato. Infine, l’Azienda ricorda che il vaccino rimane lo strumento più sicuro ed efficace per proteggersi dall’epatite A. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Sian della Asl di Teramo al numero 0861-420590. LOCANDINA Ufficio stampa ASL TERAMO 31.3.2026

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it