Asl4, Protesi biologica alla valvola tricuspide, intervento salvavita in Cardiologia

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale:Nel laboratorio di Emodinamica del Mazzini uno dei primi impianti in Italia Tornata a nuova vita dopo un intervento innovativo eseguito nell’Emodinamica dell’ospedale di Teramo, uno dei primi centri in Italia ad applicare questa tecnica non chirurgica – si legge sul sito web ufficiale. E’ la storia di una paziente di 83 anni della Val Vibrata, affetta da uno scompenso cardiaco molto grave – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sulla paziente, che non avrebbe potuto affrontare un intervento tradizionale, l’equipe dell’Emodinamica ha eseguito mercoledì scorso uno dei primi impianti in Italia, e ovviamente in Abruzzo, di protesi valvolare biologica su valvola tricuspide – recita la nota online sul portale web ufficiale. La paziente era affetta da scompenso cardiaco congestizio dovuto all’insufficienza della valvola tricuspide – si apprende dalla nota stampa. La valvola tricuspide è situata nel cuore destro e la sua insufficienza determina un tipo di scompenso cardiaco con edemi delle gambe, aumento di volume del fegato fino alla cirrosi epatica cardiaca, inappetenza e astenia – Ad oggi la correzione dell’insufficienza tricuspidale severa, sempre più frequente nella popolazione anziana anche in pieno benessere, è possibile grazie alle innovazioni tecnologiche che negli ultimi anni sono state introdotte nella cardiologia interventistica, e che ha permesso non solo di poter trattare pazienti non operabili con la chirurgia tradizionale, ma di ridurre notevolmente le complicanze ad essa correlate – recita la nota online sul portale web ufficiale. In circa il 30% di pazienti con insufficienza tricuspidale anche gli interventi non chirurgici di nuova generazione non sono possibili e quindi sono costretti a intense terapie farmacologiche palliative non sempre risolutive – recita la nota online sul portale web ufficiale. La novità assoluta per questi pazienti è l’inserimento di una protesi biologica attraverso un catetere che passando dalla vena femorale viene posizionato sulla valvola tricuspide, liberandola con un complesso sistema di rilascio, risultando immediatamente funzionante – si apprende dalla nota stampa. L’intervento è possibile grazie alle tecnologie avanzate presenti nel laboratorio di Emodinamica di Teramo e alla esperienza consolidata del personale – La procedura si avvale della tecnologia radiologica combinata con l’ecocardiografia avanzata che guida tutto l’aspetto del posizionamento e del rilascio, coadiuvati dall’assistenza anestesiologica – L’intervento è stato eseguito dall’equipe di Emodinamica guidata da Franco De Remigis in collaborazione con Gianluca Tomassoni e Franceso Paparoni, sotto la guida dell’ecocardiografista Mario De Rosa, assistiti dagli anestesisti Marco Cargoni e Stefano De Carlo – La durata dell’intervento è stata di circa due ore, la paziente _ gestita dai cardiologi clinici e da tutto il personale infermieristico e Oss fino alla dimissione_ è stata riportata sveglia e ben collaborativa in reparto – recita il testo pubblicato online. La mattina seguente la paziente era già in piedi ed è stata dimessa qualche giorno dopo – “E’ questo un esempio concreto di come l’innovazione, su cui la nostra Asl punta molto, porti benefici diretti sulla vita delle persone – si apprende dalla nota stampa. La Cardiologia dell’ospedale di Teramo ancora una volta conferma la sua posizione tra i primissimi centri italiani nel campo della terapia interventistica strutturale, pioniera per gli impianti di protesi biologiche aortiche (Tavi), innovativa e presente sul fronte delle novità tecnologiche per ciò che riguarda le valvole mitrale e tricuspide”, commenta il direttore generale Maurizio Di Giosia – Ufficio stampa ASL TERAMO 29.6.2026

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it