Asl4, Raccolte 11.500 sacche di sangue, la Asl raggiunge l’autosufficienza

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Sono state quasi 11.500 le sacche di sangue raccolte nel 2024 all’interno del Servizio immunoematologico trasfusionale della Asl di Teramo, con un aumento del 3,5% delle donazioni rispetto all’anno precedente – Un risultato ragguardevole, grazie al quale la Asl di Teramo si può dire autosufficiente e addirittura in grado di fornire sangue ad altre aziende in caso di urgenza – si apprende dal portale web ufficiale. Il Sit, negli anni, ha dedicato particolare cura all’assistenza dei donatori di sangue attivi nelle quattro sedi della Asl di Teramo: il numero di aspiranti donatori nel 2024 è aumentato dell’1.67%. In particolare nel 2024 sono state prodotte 11.429 sacche di emazie e 669 di plasma da aferesi mentre le sacche di sangue ed emocomponenti trasfuse all’interno dell’azienda sanitaria sono state 10.625. Un’attività che non è dell’ultim’ora: l’avvento del Covid avrebbe negativamente influito sull’attività donazionale, se non fossero stati messi in atto accurati interventi organizzativi atti a garantire la sicurezza di donatori e operatori – Sono state in totale 56.951 le donazioni dal 2020 al 2024, a testimonianza di una indubbia fidelizzazione di chi, quotidianamente, accede alle strutture della Asl di Teramo per compiere un gesto di solidarietà così importante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le attività di assegnazione di emocomponenti vengono garantite nella Asl di Teramo in modo continuativo 24 ore al giorno, festivi compresi e l’alto livello di qualità dei servizi offerti dalla Uoc Sit è attestato dalle certificazioni di qualità Rina e dall’accreditamento istituzionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “L’utilizzo dei prodotti trasfusionali deve corrispondere alle logiche regionali e nazionali dell’autosufficienza e deve essere messa in atto continuamente una strategia di raccolta del sangue e degli emocomponenti che tenga conto delle esigenze particolarmente legate alla tipologia dei gruppi sanguigni e della qualità delle unità da garantire”, spiega il direttore della Uoc, Gabriella Lucidi Pressanti – precisa il comunicato. A tale scopo, nelle varie sedi del Sit, viene privilegiata la modalità di prenotazione alla donazione, che permette un’accurata programmazione terapeutica e un’attenta previsione dell’affluenza dei donatori al Sit. “La nostra Asl ha svolto frequentemente un’attività di supporto, fornendo unità di sangue ed emocomponenti sia alle altre Asl regionali che alle altre regioni italiane, garantendo un’alta qualità. Va espressa una nota di plauso e di riconoscenza a tutti i donatori del nostro territorio e anche a quelli di altre realtà che, specialmente durante il periodo estivo, afferiscono nelle nostre strutture trasfusionali aziendali e a tutti gli operatori che con il loro contributo concorrono all’efficienza e all’efficacia del servizio trasfusionale offerto dalla nostra azienda”, conclude il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia – viene evidenziato sul sito web. Gabriella Lucidi Pressanti è anche il referente per la provincia di Teramo dell’Admo e la promozione della donazione di midollo osseo ha generato un aumento delle iscrizioni al Registro nazionale dei donatori di midollo osseo (Ibmdr). Grazie a questo impegno nel corso del 2024, nella Asl di Teramo è stato possibile effettuare una donazione di midollo osseo, evento assai raro vista la compatibilità di 1 su 100.000. Ufficio stampa ASL TERAMO 27.02.2025

