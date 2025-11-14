- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Novembre 14, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAsl4, Radiologia, a Giulianova digitale pensile a servizio del Pronto Soccorso
Attualità

Asl4, Radiologia, a Giulianova digitale pensile a servizio del Pronto Soccorso

- Spazio Pubblicitario 02 -

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:E’ entrato in funzione nella Uosd di Radiologia e Rmn Osteoarticolare dell’ospedale di Giulianova, il cui responsabile è Angelo Bottone, un nuovo macchinario diagnostico radiologico digitale polifunzionale con tubo pensile, dedicato ai pazienti provenienti dal Pronto Soccorso – La nuova apparecchiatura, collocata in continuità con i locali del Pronto Soccorso, consente una gestione più rapida ed efficiente delle urgenze radiologiche, riducendo i tempi di trasporto dei pazienti e ottimizzando l’impiego del personale sanitario sia della Radiologia che del Pronto Soccorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa organizzazione innovativa migliora in modo significativo i percorsi assistenziali, evitando sovrapposizioni tra i flussi dei pazienti provenienti dal Pronto Soccorso e quelli esterni, garantendo maggiore sicurezza, tempestività e qualità delle prestazioni – aggiunge la nota pubblicata. L’introduzione della nuova diagnostica digitale rappresenta un importante passo avanti sia dal punto di vista tecnologico che logistico: un investimento concreto per rendere più efficiente l’attività radiologica, migliorare l’esperienza dei pazienti e potenziare la risposta dell’ospedale alle emergenze – si apprende dalla nota stampa. Ufficio stampa  ASL TERAMO 14.11.2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it