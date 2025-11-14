Asl4, Radiologia, a Giulianova digitale pensile a servizio del Pronto Soccorso

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:E’ entrato in funzione nella Uosd di Radiologia e Rmn Osteoarticolare dell’ospedale di Giulianova, il cui responsabile è Angelo Bottone, un nuovo macchinario diagnostico radiologico digitale polifunzionale con tubo pensile, dedicato ai pazienti provenienti dal Pronto Soccorso – La nuova apparecchiatura, collocata in continuità con i locali del Pronto Soccorso, consente una gestione più rapida ed efficiente delle urgenze radiologiche, riducendo i tempi di trasporto dei pazienti e ottimizzando l’impiego del personale sanitario sia della Radiologia che del Pronto Soccorso – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa organizzazione innovativa migliora in modo significativo i percorsi assistenziali, evitando sovrapposizioni tra i flussi dei pazienti provenienti dal Pronto Soccorso e quelli esterni, garantendo maggiore sicurezza, tempestività e qualità delle prestazioni – aggiunge la nota pubblicata. L’introduzione della nuova diagnostica digitale rappresenta un importante passo avanti sia dal punto di vista tecnologico che logistico: un investimento concreto per rendere più efficiente l’attività radiologica, migliorare l’esperienza dei pazienti e potenziare la risposta dell’ospedale alle emergenze – si apprende dalla nota stampa. Ufficio stampa ASL TERAMO 14.11.2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it