Asl4, Recuperata la storica biblioteca dell’ex Psichiatrico, oggi l’inaugurazione

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo: Torna a nuova vita la biblioteca storica dell’ex ospedale psichiatrico – recita il testo pubblicato online. Si è svolta questa mattina l’inaugurazione del nuovo allestimento, nella sede del Dipartimento di salute mentale in contrada Casalena – I libri più antichi e preziosi, circa 1.500, sono stati recuperati, insieme all’antico mobilio: erano conservati dalla chiusura dell’ex manicomio di Sant’Antonio Abate, avvenuta il 31 marzo 1998, nell’ex sede del Csm di via Nicola Palma, edificio dichiarato inagibile per il terremoto – Al taglio del nastro sono intervenuti, oltre al direttore generale Maurizio Di Giosia, a quello amministrativo Franco Santarelli e sanitario, Maurizio Brucchi, l’attuale direttore del Dipartimento di salute mentale, Domenico De Berardis con tutto il personale, e i due predecessori, Nicola Serroni e Francesco Saverio Moschetta che fu colui che chiuse ufficialmente lo Psichiatrico – riporta testualmente l’articolo online. La biblioteca è stata benedetta dal vescovo Lorenzo Leuzzi, che ha anche coinvolto i presenti in una preghiera – si apprende dal portale web ufficiale. “Questa biblioteca rappresenta un patrimonio di straordinario valore culturale, storico e scientifico – riporta testualmente l’articolo online. Non posso dunque che ringraziare tutti i nostri operatori che si sono spesi per preservarli fino a chi, più recentemente, si è occupato del delicato trasloco – riporta testualmente l’articolo online. È stato fatto, in definitiva, un gran lavoro per preservare questi testi e questi mobili di importanza storica inestimabile, che costituiranno patrimonio futuro per le generazioni avvenire e per gli studiosi di storia della medicina e di psichiatria – viene evidenziato sul sito web. E non potevamo non intitolare questa biblioteca a uno dei padri della psichiatria, non solo teramana, ma di tutta Italia e cioè Marco Levi Bianchini, già direttore del manicomio di Nocera ma, soprattutto, di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Lo psichiatra Levi Bianchini, originario di Rovigo, fu uno degli antesignani e più indomiti sostenitori della scienza di Sigmund Freud in Italia con il quale intratteneva rapporti epistolari e di grande stima reciproca – viene evidenziato sul sito web. È importante ricordare che il 7 giugno 1925 fondò proprio a Teramo la Società Psicoanalitica Italiana – Infatti, in quella data, alle ore 15, nel Manicomio Sant’Antonio Abate di Teramo, a Porta Melatina, viene posta la prima pietra della Società Psicoanalitica Italiana – Il progetto di recupero della biblioteca storica rappresenta un orgoglio per tutti noi teramani e sarà un punto di riferimento per la cittadinanza, per tutti gli storici della medicina, e coloro che si avvicinano alla psichiatria”. Due volumi di particolare valore, uno con la firma di Levi Bianchini, l’altro con i suoi appunti da studente all’università di Padova, sono stati simbolicamente consegnati nelle mani del direttore generale da Tina Dezzi e Vincenzo Zacchini, due rappresentanti di un gruppo di dipendenti che si sono presi cura negli anni del fondo librario – “Questa biblioteca ha una storia affascinante legata alla figura di Marco Levi Bianchini che ha svolto un ruolo fondamentale perchè ha contribuito a rinforzarla fornendola di libri, volumi importanti e riviste internazionali”, ha affermato Moschetta, “quest’anno, inoltre, si celebra una ricorrenza importante, i cento anni dalla nascita della Società Psicoanalitica Italiana fondata a Teramo e di questo non possiamo che essere orgogliosi”. Non a caso in città sarà organizzato un congresso che vedrà riuniti i più grandi esponenti della psicoanalisi contemporanea italiana, un evento che avrà risonanza nazionale e internazionale, con il patrocinio della Asl. “Ricordo con affetto questa biblioteca non solo perché è la sede in cui è nata la sezione abruzzese e molisana della Società di psichiatria, ma anche perché era il punto di incontro di noi giovani medici – aggiunge la nota pubblicata. Ringrazio la direzione strategica per averla salvata ma mi permetto di concludere condividendo un sogno, quello di far tornare la biblioteca in via Saliceti, dove è nata”, ha auspicato Serroni – aggiunge la nota pubblicata. “Senza il supporto della direzione generale della Asl questo progetto non si sarebbe realizzato – riporta testualmente l’articolo online. Da parte mia ci sarà impegno affinchè questa biblioteca venga inserita nel polo Sbn dove confluiscono tutte le biblioteche più importanti in modo che i ricercatori possano vedere tutto il catalogo e venire qui a consultarlo” ha concluso De Berardis. Video Direttore Generale Video biblioteca Video Taglio del Nastro Video Libro Levi Bianchini Ufficio stampa ASL Teramo 19.3.2025

