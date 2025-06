Asl4, Roadshow regionali. Ecosistema dei dati sanitari. Il Fascicolo Sanitario Elettronico per modernizzare la sanità – Giovedì 26 giugno 2025, ore 15.00

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:Aula Magna del Presidio Ospedaliero di Pescara, Via Fonte Romana n. 8, Palazzina della Direzione Sanitaria di Presidio, primo piano – riporta testualmente l’articolo online. Informazioni sull’evento La digitalizzazione della sanità rappresenta una sfida cruciale per migliorare l’efficienza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e garantire un’assistenza più integrata e accessibile ai cittadini – L’Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS) e il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) sono al centro di questa trasformazione, consentendo la gestione unificata e sicura delle informazioni cliniche, facilitando la comunicazione tra strutture sanitarie e ottimizzando i percorsi di cura – Organizzato dalla Regione Abruzzo, Assessorato alla Salute, il convegno si inserisce nel quadro delle iniziative nazionali dedicate al Fascicolo Sanitario Elettronico – riporta testualmente l’articolo online. L’evento mira a favorire un confronto dinamico e costruttivo, garantendo un forte coinvolgimento delle istituzioni locali e centrali per approfondire le prospettive e le evoluzioni di questo strumento strategico per la sanità digitale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

