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HomeAttualitàAsl4, Rsa psicogeriatrica di Casalena, grande coinvolgimento all’evento con Roppoppò
Attualità

Asl4, Rsa psicogeriatrica di Casalena, grande coinvolgimento all’evento con Roppoppò

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:Un pomeriggio di musica, sorrisi e condivisione: grande partecipazione oggi pomeriggio all’incontro con Roppoppò alla Rsa psicogeriatrica di contrada Casalena – si apprende dal portale web ufficiale. L’artista abruzzese ha accompagnato gli ospiti in un viaggio attraverso la tradizione popolare, intrecciando musica, racconti e frammenti di vita che hanno suscitato emozioni e ricordi – La sua esibizione ha creato un clima di ascolto e vicinanza coinvolgendo pazienti, familiari e operatori in un momento di forte socialità. Un’iniziativa possibile grazie a benefattori, Ottavio Di Giacinto e Francesco Marinari, e all’impegno di tutto il personale della Rsa, coordinato da Alessia Di Giovanni – precisa il comunicato. Il prossimo appuntamento è martedì 30 alle ore 16,30 con i musicisti del conservatorio Braga nell’ambito del progetto “Braga per il sociale –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it

 

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