Asl4, Salute femminile, aperte le prenotazioni per l’open week

Ultime dall’Ufficio Comunicazione dell’ASL 4 Teramo:Settimana della prevenzione e della cura al femminile: torna l’(H) open week. Fondazione Onda Ets, in occasione della undicesima Giornata nazionale della salute della donna, che si celebra il 22 aprile, dedica la settimana dal 22 al 29 aprile al benessere femminile, con l’obiettivo di promuovere informazione, prevenzione e attenzione a ogni fase della vita – viene evidenziato sul sito web. Le strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in diverse aree specialistiche – si apprende dalla nota stampa. Per la Asl di Teramo sono coinvolti i due ospedali Bollini Rosa, il “Mazzini” di Teramo e il “Val Vibrata” di Sant’Omero – riporta testualmente l’articolo online. In particolare all’ospedale di Teramo sarà possibile sottoporsi a visite, ecografie ed esame Pap test in Ostetricia e Ginecologia, visite cardiologiche, consulenze e colloqui informativi nel Centro cefalee all’interno della Neurologia, visite ed ecografie mammarie in Senologia e per quanto riguarda la Reumatologia, prima visita per osteoporosi ed esame di capillaroscopia nella Uoc di Allergologia e Immunologia clinica – viene evidenziato sul sito web. All’ospedale di Sant’Omero sarà possibile invece sottoporsi a consulenze cardiologiche con elettrocardiogramma, visite colon-proctologiche, visite ginecologiche con ecografia transvaginale, visite reumatologiche, visite internistiche ed ecografie all’addome – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le prenotazioni per le visite, gli esami e le consulenze gratuite sono aperte a partire da oggi – precisa il comunicato. Per conoscere date, orari e numeri di telefono da chiamare per prenotarsi bisogna collegarsi alla pagina https://bollinirosa – viene evidenziato sul sito web. it/iniziativa/h-open-week-sulla-salute-della-donna-22-29-aprile-2026/ e riempire i campi richiesti, selezionando la regione, la provincia e l’ospedale di interesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’open week non è solo una settimana di servizi gratuiti: è un impegno concreto per mettere al centro la salute delle donne lungo tutto l’arco della vita – si legge sul sito web ufficiale. Come Asl di Teramo vogliamo essere al fianco di ogni donna, offrendo ascolto, competenze e percorsi di qualità, perché la medicina di genere non sia solo un principio, ma un diritto concreto e accessibile a tutte”, afferma il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia – viene evidenziato sul sito web. Ufficio stampa ASL TERAMO 8.4.2026

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it