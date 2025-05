Asl4, Salute sessuale e relazioni, concluso il corso all’Ic di Mosciano Bellante

ASL 4 Teramo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale:Si sono conclusi oggi gli incontri con gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Mosciano-Bellante sugli aspetti scientifici, emotivi e precauzionali dell’educazione sessuale – si apprende dalla nota stampa. Il progetto ha visto coinvolte le ostetriche e i dirigenti medici dell’Ostetricia e ginecologia dell’ospedale “Val Vibrata”. Tanti gli argomenti affrontati durante gli incontri, in cui i diversi professionisti coinvolti hanno risposto anche alle domande dei bambini – precisa la nota online. Si è parlato del corpo che cambia e del rapporto con il proprio corpo ma anche del rispetto della propria persona e degli altri e dei legami affettivi come l’amicizia, l’innamoramento e l’amore, il corteggiamento – Fra gli obiettivi del corso c’è anche il contrasto alla violenza di genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel prossimo anno scolastico è prevista la riproposizione dei corsi in questo e altri istituti comprensivi della provincia di Teramo che già stanno mettendo in campo progetti con il reparto di Ostetricia e ginecologia di Sant’Omero – riporta testualmente l’articolo online. Ufficio stampa ASL TERAMO 16.5.2025

