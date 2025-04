Asl4, Sant’Omero, 18 nuovi letti elettrici in Ostetricia e Ginecologia

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Sono arrivati ieri mattina 18 nuovi letti elettrici nella Uoc di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Sant’Omero – aggiunge testualmente l’articolo online. I letti, più moderni e confortevoli, sostituiscono quelli vecchi e offrono maggior sicurezza e comodità sia ai pazienti che al personale sanitario – riporta testualmente l’articolo online. Grazie a un sistema di regolazione elettrica è possibile modificare l’altezza e la posizione del letto con semplicità, adattandolo alle esigenze di chi lo utilizza – viene evidenziato sul sito web. La fornitura rientra in un progetto più ampio di ammodernamento che ha già coinvolto la Medicina, l’Oncologia e l’Ortopedia del “Val Vibrata”. Dopo Ostetricia e Ginecologia, toccherà presto anche a Cardiologia, seguendo un processo di rinnovamento delle attrezzature dell’ospedale avviato ormai da tempo – L’arrivo dei letti nel reparto del “Val Vibrata” fa parte di un piano triennale che coinvolge tutti e quattro i presidi della Asl, con forniture ripartite in maniera equanime – «Vogliamo garantire ai nostri pazienti cure sempre più efficaci e un ricovero più confortevole», spiega il direttore generale Maurizio Di Giosia, «non è un caso se l’umanizzazione degli ospedali è un punto cardine della nostra azione amministrativa”. Ufficio stampa ASL TERAMO 18.4.2025

