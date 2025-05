Asl4, Sant’Omero, cerimonia per i 40 anni dell’ospedale “Val Vibrata”

Aggiornamenti dall’ASL 4 Teramo disponibili sul sito istituzionale: Si è svolta questa mattina la cerimonia per il quarantesimo anniversario dell’ospedale “Val Vibrata” di Sant’Omero – aggiunge testualmente l’articolo online. L’evento ha visto ha partecipazione di autorità locali, esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e numerosi cittadini – L’ospedale, nato nel 1985, è diventato un punto di riferimento per il territorio e oggi è parte integrante della rete ospedaliera regionale – si apprende dalla nota stampa. A partecipare, accanto al direttore generale Maurizio Di Giosia, quello amministrativo Franco Santarelli e quello sanitario Maurizio Brucchi, oltre al direttore di presidio Guido Angeli – precisa la nota online. Nutrita la presenza di rappresentanti della Regione: oltre al presidente Marco Marsilio e all’assessore Nicoletta Verì, l’assessore Umberto D’Annuntiis e i consiglieri Marilena Rossi ed Emiliano Di Matteo – recita il testo pubblicato online. Il direttore Di Giosia nel suo intervento ha sottolineato come sotto molteplici aspetti la situazione rispetto a 40 anni fa sia fortemente mutata per cui c’è bisogno di risposte nuove che tengano presente i profondi cambiamenti avvenuti e che consentano di garantire le migliori cure possibili al cittadino – riporta testualmente l’articolo online. “Strutture spoke come questa possono focalizzarsi sulle attività di base e di media complessità, permettendo una gestione ottimizzata del flusso dei pazienti, garantendo un accesso tempestivo alle cure – si apprende dalla nota stampa. L’interazione tra hub e spoke favorisce un migliore coordinamento e un’assistenza più integrata”, ha affermato il direttore che ha anche illustrato alcuni dati relativi all’attività dell’ospedale nel 2024: sono stati 6.500 circa i ricoveri, per un importo di 17,5 milioni di euro, una cifra in aumento perché sono state eseguite prestazioni più complesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In totale, nello scorso anno, sono stati 3009 gli interventi chirurgici, quasi 100 in più dell’anno precedente – si apprende dalla nota stampa. Le prestazioni ambulatoriali sono state 130mila in più, arrivando a superare in totale il milione e 300mila euro – recita il testo pubblicato online. “Parlare dunque di ‘abbandono’, ‘depotenziamento’ e addirittura ‘chiusura’ sembra quantomai falso e poco rispettoso dell’impegno che, quotidianamente, assicurano gli operatori di questo ospedale”, ha continuato Di Giosia – “Se la Regione e la direzione strategica della Asl avessero voluto abbandonare questo ospedale non avrebbero dato il via all’allestimento di un nuovo reparto, quello di Lungodegenza che sarà aperto dopo l’estate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inoltre è prevista l’apertura di due ulteriori ambulatori, quello di Reumatologia da domani e quello di Ematologia dal 16 maggio”, ha concluso il direttore – Al termine della cerimonia è stata inaugurata la nuova sede del 118 con la benedizione del vescovo Lorenzo Leuzzi e il cantiere per l’istallazione della risonanza magnetica da 1,5 tesla, finanziato con fondi Pnrr per un investimento complessivo di 1.969.594 euro – riporta testualmente l’articolo online. I lavori di adeguamento dei locali, piuttosto complessi, termineranno a fine 2025 e il collaudo ci sarà nel primo trimestre 2026. Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha sottolineato la stretta correlazione tra i numeri e il livello di sicurezza delle prestazioni sanitarie, evidenziando le difficoltà di reperire personale in piccoli presidi – precisa il comunicato. Ha parlato dell’importanza di armonizzare hub e spoke – recita la nota online sul portale web ufficiale. “In quarant’anni l’ospedale ‘Val Vibrata’ ha saputo crescere e adattarsi, diventando un punto di riferimento imprescindibile per il territorio”, ha dichiarato Marsilio, “il nostro impegno è quello di continuare a valorizzare questa struttura e le sue professionalità, potenziando i servizi e garantendo ai cittadini una sanità sempre più vicina, efficiente e di qualità”, ha concluso il presidente – I lavori sono stati aperti dai saluti di Cristina Di Pietro, presidente dell’Unione dei Comuni della Val Vibrata e del comitato ristretto dei sindaci e di Andrea Luzii sindaco di Sant’Omero mentre Altobrando Chiarini, già presidente del comitato di gestione della Ulss di Sant’Omero e Vincenzo Gargano, già coordinatore sanitario dell’ospedale hanno ricordato come, nonostante le difficoltà iniziali e le divisioni politiche che caratterizzarono il periodo della realizzazione del presidio, l’ospedale si sia trasformato da struttura marginale a realtà d’eccellenza – si apprende dal portale web ufficiale. Un contributo di visione è arrivato da Paolo Petralia, direttore generale della Asl 4 Liguria e vicepresidente vicario di Fiaso, che in collegamento video ha evidenziato “la necessità di un nuovo patto per la salute, fondato su sostenibilità, prossimità, innovazione tecnologica e integrazione tra hub e spoke”. A seguire un momento dedicato al racconto degli operatori sanitari dell’ospedale, protagonisti di video e di testimonianze che hanno raccontato il valore umano e professionale del personale nel garantire assistenza e prossimità, preludio alla tavola rotonda sul tema “L’integrazione tra ospedali hub e spoke” che ha permesso un confronto sul ruolo del “Val Vibrata” all’interno del sistema sanitario provinciale e regionale – si apprende dalla nota stampa. La cerimonia si è conclusa con le parole di Nicoletta Verì assessore regionale alla salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Questo è un giorno pieno di contenuti, numeri e risultati importanti”, ha dichiarato Verì. Al centro dell’intervento dell’assessore il rafforzamento del modello hub & spoke con nove UOS attive, investimenti su personale e tecnologie e l’impegno a garantire servizi di qualità nonostante le difficoltà finanziarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Continueremo a lavorare per una sanità sostenibile e attrattiva, con percorsi condivisi e assistenza adeguata per tutti” ha affermato – riporta testualmente l’articolo online. VIDEO DG VIDEO MARSILIO VIDEO VERI’ Ufficio stampa ASL TERAMO 5.5.2025

