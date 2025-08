Asl4, Sant’Omero, Di Giosia: “In questo ospedale non chiudiamo nulla” La direzione strategica incontra il personale di Ostetricia e Ginecologia

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:Nei giorni scorsi si è svolto all’interno del reparto di Ostetricia e Ginecologica dell’ospedale di Sant’Omero un incontro fra la direzione strategica e il personale del reparto – L’obiettivo è stato quello di rassicurare gli operatori sanitari circa le voci, infondate, che si rincorrono su eventuali “depotenziamenti” e “soppressioni” dell’Ostetricia e Ginecologia – Il direttore generale Maurizio Di Giosia, quello amministrativo Franco Santarelli e quello sanitario Maurizio Brucchi hanno ascoltato il personale, che ha raccontato di continue segnalazioni di cittadini che preoccupati parlano della chiusura del reparto, se non addirittura dell’ospedale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli operatori hanno fatto anche leggere dei messaggi e ascoltare dei vocali di cittadini convinti che il reparto e l’ospedale sono ormai in chiusura – In un vocale, ad esempio, un’ostetrica interessata a trasferirsi nel reparto diceva che sarebbe andata altrove, visto che l’Ostetricia e Ginecologia avrebbe chiuso – riporta testualmente l’articolo online. Un’altra voce che si è diffusa riguarda una possibile, fantomatica, privatizzazione dell’ospedale – “La campagna di disinformazione messa in campo da alcuni politici e dal comitato, ormai da mesi, sta generando una serie di false convinzioni nella popolazione”, osserva il direttore generale Di Giosia, “l’attività di diffusione capillare di messaggi fuorvianti sta avendo effetti negativi sull’ospedale Val Vibrata, che sta perdendo il ruolo di punto di riferimento sanitario per i cittadini – Questi ultimi credono che si sia ridotta la capacità di risposta alle proprie esigenze in campo sanitario – L’attacco mediatico è rivolto in primis alla nostra Ostetricia e ginecologia e il personale, che riceve continue segnalazioni dei cittadini, è molto provato – riporta testualmente l’articolo online. I nostri operatori si trovano continuamente, sia al lavoro che durante la vita privata, a dover smentire le voci infondate”. I direttori hanno dato ampie rassicurazioni sul futuro del reparto e dell’ospedale – “Su quali e quanti servizi forniti alla cittadinanza, sapete benissimo che la situazione è la stessa da alcuni anni a questa parte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Riguardo a possibili privatizzazioni dell’ospedale, sono solo fandonie, non abbiamo mai nemmeno pensato a un ingresso di privati in questo o in altri ospedali – precisa il comunicato. Non possiamo però rassicurarvi su quale sarà l’impatto, su quali saranno gli effetti di questa campagna di disinformazione che crea disorientamento e false credenze fra la popolazione che a questo punto potrebbe rivolgersi ad altre strutture sanitarie, magari nelle Marche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Certamente prenderemo ulteriori contromisure per difendere voi, l’ospedale e tutta la cittadinanza – E’ vergognoso che si saboti l’ospedale per meri fini elettoralistici, facendo credere che al contrario lo si vuole salvare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Noi saremo sempre al vostro fianco e adotteremo tutte le azioni possibili per evitare altri attacchi alla sanità vibratiana e al vostro lavoro che con dedizione portate avanti quotidianamente”, hanno dichiarato i tre direttori – precisa la nota online. VIDEO Ufficio stampa ASL TERAMO 2.8.2025

