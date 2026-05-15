Asl4, Sant’Omero, è entrata a regime la nuova risonanza magnetica

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Questa mattina si è svolto un sopralluogo nella Radiologia dell’ospedale “Val Vibrata” dove è stata installata la nuova risonanza magnetica da 1,5 tesla – si legge sul sito web ufficiale. L’apparecchiatura è basilare nel rafforzamento dell’offerta diagnostica del presidio ospedaliero vibratiano e dell’intera provincia di Teramo – recita il testo pubblicato online. Erano presenti il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia e quello sanitario Francesco Delle Monache, la presidente del Comitato ristretto dei sindaci e dell’Unione dei comuni della Val Vibrata, Cristina Di Pietro, oltre ai responsabili dei reparti interessati – precisa la nota online. L’11 maggio è infatti entrata a regime l’attività di risonanza magnetica nella Uosd di Radiologia, guidata da Francesco D’Alessandro – recita il testo pubblicato online. Nelle settimane precedenti sono state completate le attività di formazione e addestramento del personale sanitario incaricato dell’utilizzo della nuova tecnologia, oltre ai test tecnici necessari alla piena operatività del servizio, finanziato con fondi Pnrr, per una spesa complessiva di più di 2 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. L’avvio del servizio rappresenta un intervento di rilevante valore strategico per il territorio, in quanto consente un significativo ampliamento dell’offerta diagnostica a favore dell’utenza – si apprende dal portale web ufficiale. La nuova risonanza magnetica installata è un’apparecchiatura da 1,5 tesla di ultima generazione, dotata di software di intelligenza artificiale, progettata per garantire elevata qualità delle immagini, tempi di esecuzione più rapidi e maggiore comfort per il paziente, anche nei casi più complessi – aggiunge la nota pubblicata. Grazie a questa nuova dotazione tecnologica è oggi possibile effettuare direttamente all’ospedale di Sant’Omero esami diagnostici avanzati che in precedenza richiedevano lo spostamento verso il presidio hub di Teramo – L’attività è organizzata su base giornaliera e copre un ampio spettro di indagini diagnostiche, comprendendo esami muscolo-scheletrici per lo studio di articolazioni e traumi, esami neurologici come la risonanza dell’encefalo, studi della colonna vertebrale, oltre a indagini dell’addome superiore e inferiore, comprese le vie biliari – aggiunge la nota pubblicata. Particolare attenzione è rivolta alla diagnostica oncologica, con esami dedicati alla mammella, alla prostata e al retto, eseguiti sia con che senza mezzo di contrasto – riporta testualmente l’articolo online. Un elemento qualificante del servizio è la piena integrazione della risonanza magnetica all’interno di percorsi clinici strutturati – precisa il comunicato. Una quota rilevante delle prestazioni è infatti dedicata ai Pdta oncologici (percorsi diagnostico terapeutici) con garanzia di accesso prioritario e tempi appropriati per i pazienti inseriti nei percorsi di cura per patologie neoplastiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. In tale contesto sono inoltre previste sedute dedicate ai gruppi interdisciplinari di cure oncologiche, in particolare per le neoplasie della mammella, della prostata e dell’area ginecologica, assicurando un approccio multidisciplinare, coordinato e centrato sul paziente – si apprende dalla nota stampa. Accanto all’area oncologica, la risonanza è già pienamente inserita anche nei percorsi neurologici, come quelli per la sclerosi multipla e le demenze, contribuendo a migliorare la qualità e la tempestività delle diagnosi – precisa il comunicato. Il servizio è disponibile per i pazienti esterni tramite prenotazione Cup, garantendo un equilibrio tra accesso diffuso e gestione delle priorità cliniche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La risonanza magnetica attivata a Sant’Omero non è solo un potenziamento tecnologico, ma un rafforzamento concreto della capacità diagnostica del presidio e della sua integrazione nei percorsi di cura della Asl di Teramo – Significa poter offrire ai cittadini risposte più rapide e vicine, riducendo i disagi legati agli spostamenti e accompagnando meglio il percorso di diagnosi e trattamento”, ha dichiarato Di Giosia che ha anche sottolineato l’importanza del macchinario nel contenimento delle liste di attesa – si legge sul sito web ufficiale. “E’ un segno evidente degli investimenti che la Asl sta facendo sull’ospedale di Sant’Omero – riporta testualmente l’articolo online. E’ stato bellissimo vedere la risonanza già in funzione, non posso che esprimere soddisfazione per questo nuovo servizio, importante per tutta la nostra comunità”, ha commentato la presidente Di Pietro – recita il testo pubblicato online. SCHEDA TECNICA VIDEO Ufficio stampa ASL TERAMO 15.5.2026

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it