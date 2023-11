Asl4, Seconda Giornata regionale sulle dipendenze patologiche. Convegno regionale ad Atri e iniziative in provincia di Teramo

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:

Il 17 novembre si celebra la Giornata regionale sulle dipendenze patologiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento principale, comune a tutta la regione, è il convegno che si terrà ad Atri su “Giovani cambiamenti: soggetti promotori di salute”, organizzato dalla ASL di Teramo capofila, in collaborazione con le altre aziende sanitarie abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. I lavori inizieranno alle 8,30 al teatro Comunale di Atri e proseguiranno anche nel pomeriggio, alle 15,30: l’evento avrà come focus i giovani, i veri protagonisti dell’evento, al fine di gettare le fondamenta per un cambio culturale non solo tra i professionisti del settore ma, più in generale, tra la popolazione giovanile rispetto al modo di concepire salute e benessere – Di mattina, dopo i saluti istituzionali (parteciperanno, fra gli altri, il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, gli assessori regionali Nicoletta Verì e Pietro Quaresimale, il direttore regionale del dipartimento Sanità, Claudio D’Amario e il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia), sono previsti interventi di carattere scientifico, che spaziano nei vari ambiti delle dipendenze mentre nel pomeriggio si darà spazio ai giovani. L’attore Luca Luciani interpreterà un brano tratto dall’opera “Il Giocatore” di Dostoevskij (in sostituzione della rappresentazione teatrale precedentemente annunciata “Il Canto delle Creature” a causa di imprevisti tecnico-organizzativi sopravvenuti), a cui seguirà una stimolante tavola rotonda in cui i ragazzi della consulta giovanile intervistano i professionisti impegnati nel settore delle dipendenze – si apprende dalla nota stampa. Intorno alle 17 è prevista la premiazione dei vincitori del concorso regionale scolastico “Dipendenze… un incidente di percorso!” e infine si terrà un concerto aperto alla cittadinanza del conservatorio musicale “D’Annunzio” di Pescara con musiche di Carulli, Mertz, Koshkin, Piazzolla – si apprende dal portale web ufficiale. La Giornata regionale sulle dipendenze patologiche sarà animata anche da altri eventi diffusi su tutto il territorio regionale – Per quanto riguarda la Asl di Teramo, in piazza Martiri della Libertà, a Teramo, dalle 15 alle 17 si svolgerà una dimostrazione delle unità cinofile antidroga a cura della Questura di Teramo – Ad Atri invece, dalle 10,30 alle 12,30 in piazza Duomo si terrà la dimostrazione di un allenamento di pugilato dei ragazzi dell’istituto di istruzione superiore “Zoli” di Atri che hanno partecipato al progetto “Allenare il benessere” portato avanti dagli operatori dei Servizi per le Dipendenze della ASL di Teramo in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano – recita il testo pubblicato online. A Giulianova, inoltre, alle 16 alle 19 nel palazzo Kursaal è stato organizzato un laboratorio psicologico dal titolo “Dalla dipendenza all’amore: la forza dei legami”, l’incontro è rivolto ai giovani per meglio comprendere la forza delle relazioni sane – In allegato il link del comunicato della Regione Abruzzo con locandina e programma https://www.regione – abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it/content/23-11-2023-seconda-giornata-regionale-sulle-dipendenze-patologiche Ufficio stampa ASL TERAMO 15.11.2023

