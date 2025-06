Asl4, Serd e scuole, progetto contro le dipendenze comportamentali

ASL 4 Teramo: novità dal sito istituzionale:Ottimo il bilancio dei corsi realizzati dalla Asl in alcune scuole della provincia di Teramo per promuovere la salute nei giovani e prevenire le dipendenze comportamentali attraverso il potenziamento delle life skills, cioè le abilità di vita – La Uoc Serd della Asl di Teramo ha promosso una serie di interventi formativi nelle scuole, nell’ambito del Piano regionale di prevenzione 2021-2025 della Regione Abruzzo e del Piano regionale di contrasto al disturbo da gioco d’azzardo – riporta testualmente l’articolo online. Due i percorsi distinti: “Scuola palestra di life skills”, rivolto ai docenti, e “Giovani protagonisti della salute”, pensato per gli studenti – Entrambi i corsi si sono ispirati alla metodologia della peer education (cioè educazione tra pari) e hanno avuto al centro le cosiddette abilità di vita, competenze trasversali fondamentali per affrontare in modo efficace le sfide quotidiane e prevenire l’insorgenza di comportamenti a rischio – recita il testo pubblicato online. Coinvolti cinque istituti scolastici aderenti alla “Rete delle scuole che promuovono salute”: gli istituti comprensivi Savini-San Giuseppe-San Giorgio e Teramo 4 San Nicolò, l’istituto omnicomprensivo “Primo Levi” Sant’Egidio-Ancarano e gli istituti d’istruzione superiore Alessandrini-Marino-Pascal-Comi-Forti e Di Poppa-Rozzi – aggiunge la nota pubblicata. I corsi si sono articolati in più incontri caratterizzati da un lavoro partecipativo e interattivo, con un forte coinvolgimento degli studenti nella progettazione finale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il percorso si è infatti concluso con un evento organizzato in ciascuna scuola, realizzato dai ragazzi per condividere i risultati e i messaggi emersi – Fra le attività svolte: ideazione di un logo e uno slogan sulla salute, realizzazione di un murales all’interno della scuola, giornata dedicata allo sport con la presentazione di un decalogo sulla salute, realizzazione di interviste video sulle dipendenze comportamentali – Gli eventi scolastici si sono svolti in diverse date e sedi – aggiunge la nota pubblicata. Il primo appuntamento del progetto, il cui referente per la Asl di Teramo è lo psicologo Gaetano Ruggieri, è stato il 9 aprile all’istituto Rozzi, mentre il ciclo di eventi si è concluso il 4 giugno con la partecipazione dell’istituto Alessandrini-Marino-Pascal-Comi-Forti – precisa il comunicato. “E’ questo un progetto che sta crescendo di anno in anno, aumentando il numero delle scuole coinvolte grazie all’impegno degli operatori del Serd. La Asl è in prima linea per prevenire le dipendenze di diverso genere, anche sviluppando le risorse personali degli studenti”, ha commentato il direttore generale Maurizio Di Giosia – si apprende dal portale web ufficiale. “Un ringraziamento per l’impegno, l’entusiasmo e la partecipazione ai dirigenti e a tutto il personale che ha aderito a tali iniziative ma soprattutto ai ragazzi che hanno contribuito al successo dell’iniziativa partecipando attivamente con entusiasmo e responsabilità. Attraverso queste attività che il nostro Servizio attua da tempo e a cui si darà continuità, i ragazzi hanno dimostrato quanto possano essere non solo destinatari di messaggi educativi ma veri e propri attori del cambiamento, capaci di farsi portavoce di comportamenti sani e consapevoli del benessere individuale e collettivo”, ha dichiarato la direttrice della Uoc Serd Michela Moscone – Ufficio stampa ASL TERAMO 13.6.2025

