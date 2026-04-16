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Asl4, Serd Giulianova, nuovo sportello di ascolto e orientamento per i ragazzi

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Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 4 Teramo attraverso il portale web istituzionale:Uno spazio dedicato all’ascolto e all’orientamento dei giovani e delle loro famiglie – A partire da domani, al Servizio per le Dipendenze Patologiche di Giulianova sarà attivato lo “Spazio Login”, uno sportello di ascolto, informazione e orientamento rivolto ai giovani tra i 14 e i 19 anni e ai loro familiari – aggiunge la nota pubblicata. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere il benessere psicologico e sociale degli adolescenti, offrendo un luogo facilmente accessibile, riservato e non giudicante, in cui poter trovare ascolto, informazioni corrette e un orientamento qualificato rispetto ai propri bisogni – aggiunge la nota pubblicata. Lo sportello sarà attivo ogni mercoledì dalle ore 14.30 alle 16.30 e si propone come punto di riferimento stabile per ragazzi e famiglie, con la finalità di intercettare precocemente situazioni di fragilità, prevenire comportamenti a rischio e facilitare l’accesso ai servizi territoriali – precisa il comunicato. Lo “Spazio Login” mira, in particolare, a promuovere l’accesso precoce ai servizi sanitari e sociali e la prevenzione dei comportamenti a rischio, soprattutto in relazione alle dipendenze digitali come la dipendenza da internet e da videogiochi e al gioco d’azzardo – Lo sportello si inserisce in un più ampio percorso di prevenzione e promozione del benessere sul territorio, con un approccio integrato, rafforzando l’attenzione verso le nuove generazioni – precisa il comunicato. LOCANDINA

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it

 

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