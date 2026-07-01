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Attualità

Asl4, Servizio veterinario sanità animale, in pensione Enzino De Febis

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ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Dopo una lunga carriera dedicata alla sanità pubblica veterinaria e al servizio del territorio, Enzino De Febis, direttore della Uoc Servizio veterinario sanità animale della Asl di Teramo, da oggi è in pensione – Dal 1990 veterinario dirigente in servizio alla Asl di Teramo, nel corso della sua lunga carriera ha maturato una significativa esperienza anche in ambito istituzionale, ricoprendo il ruolo di sindaco del Comune di Bisenti – Da novembre 2023 ha diretto il Servizio veterinario di sanità animale della Asl di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Nel tempo ha rappresentato per i propri collaboratori e per l’azienda una figura di riferimento, grazie alla sua professionalità e al lavoro svolto con passione e dedizione nei confronti di colleghi e allevatori del territorio – riporta testualmente l’articolo online. “Il dottor De Febis ha rappresentato una presenza solida e competente all’interno della nostra Azienda, garantendo nel tempo impegno, disponibilità e spirito di servizio – A nome di tutta la Asl di Teramo gli rivolgo un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio di una pensione serena e ricca di soddisfazioni”, ha dichiarato il direttore generale Maurizio Di Giosia – viene evidenziato sul sito web. Ufficio stampa ASL TERAMO 1.7.2026  

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it

 

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