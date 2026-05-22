Asl4, Settimana del sollievo: la sensibilizzazione arriva sul territorio

ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Desk informativi nelle Case della comunità di Villa Rosa e Montorio In occasione della Settimana del sollievo, intitolata quest’anno “Io mi prendo cura”, la sensibilizzazione volta a diffondere la cultura del sollievo, con particolare attenzione alle cure palliative e alla terapia del dolore si sposta sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare sempre di più i cittadini a un tema tanto delicato quanto importante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa, promossa dalla Uoc Hospice e cure palliative, diretta da Franca Di Renzo, prevede la presenza di desk informativi all’interno della Casa della comunità di Villa Rosa il 25 maggio dalle 9.30 alle 13.30 e in quella di Montorio al Vomano il 27 maggio nello stesso orario – recita il testo pubblicato online. Le Case della comunità, luoghi sempre più centrali nell’assistenza territoriale, diventano così spazi di incontro, ascolto e informazione per diffondere una maggiore consapevolezza sulle cure palliative, sulla terapia del dolore e sul valore dell’accompagnamento delle persone fragili e delle loro famiglie – LOCANDINA Ufficio stampa ASL TERAMO 22.5.2026

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it